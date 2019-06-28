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不滿國安理由駁雙子星案 柯嗆：3秒就夠何須5個月

2019-06-28 14:28聯合晚報 記者楊正海／台北報導

台北市長柯文哲不滿投審會以國安理由駁回雙子星開發案。 記者曾吉松／攝影
台北市長柯文哲不滿投審會以國安理由駁回雙子星開發案。 記者曾吉松／攝影
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台北市長柯文哲不滿投審會以國安理由駁回雙子星開發案，但民進黨市議員高嘉瑜昨指，柯2015年也曾以國安理由反對101股權出售給馬來西亞商IOI集團。記者詢問為何改變？柯文哲今說，「我沒有變啊」，他上次只花3秒就決定，但民進黨花5個月，問題在這裡。

記者追問，是否因蔡英文總統的關係，投審會才反對雙子星案？柯文哲說，他不願意揣測，但如果要用國家安全和國家主權，「拜託，3秒就夠了，不用到5個月」，下次找好一點的理由。

柯文哲昨與學生座談時說，國家願景和主權意識「都是屁話」他不喜歡「辣台妹」風格。柯今說，國家需要穩定，仇恨和恐懼是政治動員最便宜且有效的方法，但對台灣整體長期利益不好。

至於大巨蛋、社子島等重要計畫，是否怕被中央卡關？柯說，台灣的整體利益、人民最大福利應該是執政的思考，「不是不聽話就把你怎麼」， 這不是最好的執政態度。

媒體問柯，「毀柯滅韓」計畫是否已經展開？柯說，不要緊，反正就是這樣。

柯文哲也說，其實要怎樣，他也沒什麼意見，但是拖5個月，以北門為中心的西區門戶計畫都做好了，但中央的鐵道博物館、郵政博物館、雙子星什麼時候會好？奇怪，台北市部分通通都做完了，涉及中央的部分，到底要拖到何時，他也看不懂。

柯文哲民進黨國安雙子星開發案高嘉瑜
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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