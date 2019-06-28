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柯文哲：為何南海投資陽信 沒國安疑慮？

2019-06-28 00:06聯合報 記者楊正海魏莨伊林河名／台北報導

雙子星開發案遭駁回，台北市長柯文哲昨天指出，南海集團獲經濟部核發證書證明不是中資公司，投審會改用外國人投資條例以違反國家安全為由駁回。市府疑惑的是，為何同一家公司投資民進黨中常委經營的陽信銀行，卻沒有國安疑慮？投審會以沒有客觀標準的國安當理由，會造成外國公司投資台灣的不確定性，對日後會有不利影響。

被問到是否覺得政治力干預？柯表示，這是民進黨中央政府要回答的問題；媒體追問，柯曾說民進黨高層會放狗咬人，現在是否覺得被咬到？柯文哲說，「我看這隻不是狗，比較大隻一點。」

台北市長柯文哲強調，政府做事還是要有規則可預期。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲強調，政府做事還是要有規則可預期。記者楊正海／攝影
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對柯文哲的國安質疑，行政院長蘇貞昌昨天在臉書貼上一圖表，指出是為「防範中國控制」，駁回雙子星案投資申請。蘇貞昌表示，雙子星開發案位在四條捷運、兩條鐵路交會的交通重要樞紐上，經濟部投審會「本著守護國家、嚴格審查的標準」，依法駁回投資申請。行政院發言人Kolas Yotaka也在行政院會後記者會表示，政府非常歡迎外資來台投資，但「有影響國安疑慮的，政府當然要嚴格把關」。

對於前一天上午才嗆蔡英文，下午投審會就宣布駁回雙子星案，柯文哲諷說「讚嘆民進黨政府的效率突然變好了！」 但他出席與大專院校生便當會，忍不住抱怨說，國家願景、主權意識都是屁話，「如果雙子星不給我過，五天就告訴我，這五個月都是浪費」。

雙子星案被駁回後，不論重新招標或第二得標廠商遞補，在柯任內恐連動工都無望。柯文哲說，台灣畢竟還是法制國家，後續要怎麼處理，就看原得標公司的反應再決定下一步。

北市府捷運工程局則表示，希望投審會公開說明認定駁回的理由，並提出法令證據，接受社會公評，避免造成法律爭議。

柯文哲民進黨國安雙子星開發案南海
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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