親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雙子星案遭駁回
長榮航空罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

中職／黃甘霖因身體狀況請辭 劉育辰暫代獅教頭

高雄小三通事件爆韓國瑜用人危機 他批：沒有人才庫的市長

雙子星被卡 柯文哲：造成外國公司投資台灣的不確定性

2019-06-27 14:21聯合晚報 記者楊正海翁浩然／台北報導

台北市長柯文哲上午出席台北市民政團隊聯合頒獎典禮，面對媒體大陣仗採訪雙子星開發案...
台北市長柯文哲上午出席台北市民政團隊聯合頒獎典禮，面對媒體大陣仗採訪雙子星開發案遭駁回的看法時，柯戲稱媒體超過16家就代表國有大事。 記者侯永全／攝影
分享

經濟部投審會昨天駁回台北市雙子星開發案，理由是對國家安全有不利影響。台北市長柯文哲上午反問蔡政府，投資雙子星的南海集團同樣投資民進黨中常委經營的陽信銀行，雖然投審會有說明，但以沒有客觀標準的國家安全當理由駁回申請，恐造成外國公司投資台灣的不確定性。

柯文哲上午受訪時態度輕鬆，還數一數現場攝影機來了幾台。 記者侯永全／攝影
柯文哲上午受訪時態度輕鬆，還數一數現場攝影機來了幾台。 記者侯永全／攝影
分享

柯文哲昨天上午對蔡英文總統喊話，投審會昨天傍晚就以國安理由宣布駁回雙子星案，特別是柯文哲7月4日即將登陸參加雙城論壇，民進黨政府此刻封殺雙子星案，引發議論。對於上午嗆聲、下午就被駁回，柯文哲說：「民進黨效率變好了」；於是否有政治力干涉？柯說，這是民進黨要回答的問題，「不是我」 。

柯文哲上午受訪時態度輕鬆，還數一數現場攝影機來了幾台，受訪前他刻意拿出事前準備的小抄說，「重要事情要照稿念」。

柯文哲說，原得標公司南海集團是先獲得經濟部核發的證書，證明不是中資公司，因此取得投標的資格，得標後經過五個月的審查，投審會並非以是中資公司為理由駁回申請，而是改用另外一條「外國人投資條例」，以違反國家安全為理由駁回申請。

柯也說，我們畢竟是一個法治國家，目前北市府尊重投審會決議，後續要怎麼處理，會看原得標公司的反應，市府不預設立場，也不會下指導棋，比較確定的是，這應該會拖很久。他說，可惜的是西區門戶計畫幾乎全都完成，只差雙子星，這是一個遺憾。

記者詢問柯文哲，聽到被駁回是否很不爽？柯文哲說，亞斯柏格症比較沒有情緒，但就事論事，政府做事還是要有規則、可預期，為何決定有國家安全疑慮，要花五個月？

柯也說，中國大陸是世界第二大經濟體，很多公司多少會有中國成分，且「他（南海集團）拿錢到台灣買房地產，應該是他怕我，怎麼會是我怕他？」對於柯曾說民進黨放狗咬人，柯上午說，「我看這隻不是狗，比較大隻一點。」

柯文哲雙子星開發案蔡英文
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

蔡政府駁回雙子星 張善政批：政府不是政黨的奴隸

2019-06-27 14:43

雙子星案遭駁回為「卡柯」？投審會：勿過多聯想

2019-06-27 12:41

火線評論2020／雙子星案 台灣鎖國警訊

2019-06-27 14:33

雙子星案被卡 柯文哲怨：花5個月才告訴我是浪費時間

2019-06-27 14:30

卡柯？ 高嘉瑜：柯文哲也曾以國安理由反對101股權出售

2019-06-27 14:19

雙子星被駁 黃暐瀚：總統與立委選將都會被問這兩題

2019-06-27 12:27

南海投資雙子星案被駁回 藍天宏匯：若遞補定全力以赴

2019-06-27 11:57

雙子星有中資？ 藍議員諷：蔡政府說你有你就有

2019-06-27 11:49

雙子星案遭駁回 綠議員：這是在幫柯、不是卡柯

2019-06-27 11:43

民進黨放狗咬雙子星案？柯：這隻不是狗 比較大隻一點

2019-06-27 11:26

雙子星被卡！ 柯文哲：造成外國公司投資台灣的不確定性

2019-06-27 11:07

【重磅快評】雙子星案只是小英滅柯的前菜

2019-06-27 10:55

投審會駁雙子星案 捷運局：尊重但應公開說明法令依據

2019-06-27 10:21

投審會駁回雙子星案 南海團隊不排除訴願、訴訟

2019-06-27 09:47
看更多

熱門文章

酸地勤「這臉能考上空服員」 正妹空姐正面照曝光

2019-06-26 22:33

女醫師嗆空服員「只會在天空端盤子」引萬人戰翻

2019-06-27 10:07

長榮律師向工會下最後通碟 32會員三寶明天10點繳回

2019-06-26 21:21

空服員工會這四項都不爭了 長榮如是說

2019-06-27 10:39

長榮罷工他神預言資方不讓步 王明鉅：停止罷工不是輸

2019-06-27 06:26

長榮航有長期對戰準備？7月中班表已備妥

2019-06-26 18:02

空服工會四訴求讓步 專家分析長榮若不妥協的風險

2019-06-27 11:27

滯留維也納空服員回來加入罷工 10員回來領回三寶

2019-06-26 19:58

郝明義：威嚇女空服員 顯露長榮男性沙文主義深重

2019-06-27 07:44

勞保投保薪資這兩種算法 會影響你的退休金

2019-06-27 10:11

避免外力騷擾 長榮航空派保全陪機組員通關入境

2019-06-26 18:57

長榮罷工新對案大退讓！工會不堅持日支費禁搭便車條款

2019-06-27 10:48

國安疑慮 投審會駁回雙子星投資案

2019-06-26 17:24

綁信用卡賺好康？ 這5種刷卡現金「不」回饋

2019-06-26 15:59

罷工第8天…風向變了？ 工會提讓步方案

2019-06-27 00:09

到手的雙子星案飛了 南海控股：研擬對策中

2019-06-26 18:42

長榮罷工／滯留維也納空服員加入罷工行列

2019-06-26 15:44

官夫人最愛的儲蓄險被整頓 改買什麼能保值又有賺？

2019-06-27 09:00

台塑集團拍板加薪3.378％ 工會：最好的禮物！

2019-06-27 12:13

長榮勞資上周六悄悄協商...原定昨天再談 最後流局

2019-06-26 18:21

傳產首例！統一設雙總制 黃釗凱、李清田出任

2019-06-26 18:07

全球超商密集度最高不在日本、台灣 而是這國家

2019-06-27 09:41

華為重獲美企供貨 台系鏈動能恢復

2019-06-27 00:00

投審會以三大理由 駁回台北雙子星開發案

2019-06-26 17:40

長榮罷工第7天 王國材：每天都希望結束

2019-06-26 19:50

尤美女聲援長榮空服員罷工 第二位民進黨立委到場

2019-06-26 15:39

長榮律師領32三寶未果決提告 工會：唯一接受親自領回

2019-06-27 12:44

女立委穿同婚案紅衣服聲援 長榮罷工空服員相擁淚崩

2019-06-26 15:25

揪到高薪低報！ 這17萬名勞工7月起增提勞退金

2019-06-27 10:08

雙子星被卡！ 柯文哲：造成外國公司投資台灣的不確定性

2019-06-27 11:07

服勤人數急升 長榮航7月運能估回到六成

2019-06-27 00:33

9.2萬元的智慧表如何誕生？直擊Garmin生產基地

2019-06-26 21:23

雙子星得標港商遭駁回 北市捷運局：應無法簽約了

2019-06-26 19:27

挖礦風潮再起 6檔比特幣概念股交投亮點

2019-06-26 18:33

現代全新ELANTRA 64.9萬元起跳

2019-06-26 16:24

認定涉及國安 投審會駁回南海公司雙子星案

2019-06-27 00:04

長榮大氣球喊話「回家吧」 工會遙應：看不見回家路

2019-06-27 12:02

川習會的三種可能 全球股匯結果大不同

2019-06-26 18:02

中信銀數位轉型 「三全」出擊

2019-06-27 02:54

長榮空服讓步 不堅持禁搭便車、勞工董事與調整日支費

2019-06-27 10:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top