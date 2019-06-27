雙子星被卡 柯文哲：造成外國公司投資台灣的不確定性

台北市長柯文哲上午出席台北市民政團隊聯合頒獎典禮，面對媒體大陣仗採訪雙子星開發案遭駁回的看法時，柯戲稱媒體超過16家就代表國有大事。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

經濟部投審會昨天駁回台北市雙子星開發案，理由是對國家安全有不利影響。台北市長柯文哲上午反問蔡政府，投資雙子星的南海集團同樣投資民進黨中常委經營的陽信銀行，雖然投審會有說明，但以沒有客觀標準的國家安全當理由駁回申請，恐造成外國公司投資台灣的不確定性。

柯文哲上午受訪時態度輕鬆，還數一數現場攝影機來了幾台。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

柯文哲昨天上午對蔡英文總統喊話，投審會昨天傍晚就以國安理由宣布駁回雙子星案，特別是柯文哲7月4日即將登陸參加雙城論壇，民進黨政府此刻封殺雙子星案，引發議論。對於上午嗆聲、下午就被駁回，柯文哲說：「民進黨效率變好了」；於是否有政治力干涉？柯說，這是民進黨要回答的問題，「不是我」 。

柯文哲上午受訪時態度輕鬆，還數一數現場攝影機來了幾台，受訪前他刻意拿出事前準備的小抄說，「重要事情要照稿念」。

柯文哲說，原得標公司南海集團是先獲得經濟部核發的證書，證明不是中資公司，因此取得投標的資格，得標後經過五個月的審查，投審會並非以是中資公司為理由駁回申請，而是改用另外一條「外國人投資條例」，以違反國家安全為理由駁回申請。

柯也說，我們畢竟是一個法治國家，目前北市府尊重投審會決議，後續要怎麼處理，會看原得標公司的反應，市府不預設立場，也不會下指導棋，比較確定的是，這應該會拖很久。他說，可惜的是西區門戶計畫幾乎全都完成，只差雙子星，這是一個遺憾。

記者詢問柯文哲，聽到被駁回是否很不爽？柯文哲說，亞斯柏格症比較沒有情緒，但就事論事，政府做事還是要有規則、可預期，為何決定有國家安全疑慮，要花五個月？

柯也說，中國大陸是世界第二大經濟體，很多公司多少會有中國成分，且「他（南海集團）拿錢到台灣買房地產，應該是他怕我，怎麼會是我怕他？」對於柯曾說民進黨放狗咬人，柯上午說，「我看這隻不是狗，比較大隻一點。」