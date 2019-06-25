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108學年度北區五專 聯合免試入學招生 開放報名

2019-06-25 11:08文／ 技專考試委員會 提供

圖／技專考試委員會 提供
圖／技專考試委員會 提供
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108學年度北區五專聯合免試入學招生，共有22校、91科(組)、3,984個招生名額，採現場登記撕榜方式辦理分發。

分發順序依據學生國中就讀期間的「多元學習表現」（含競賽、服務學習、日常生活評量及體適能）、「技藝優良」、「弱勢身分」、「均衡學習」（包括健康與體育、藝術與人文及綜合活動五學期平均成績）、「適性輔導」及「國中教育會考」等六大項目積分做為分發排序依據，部分招生學校另採計其他比序項目（詳見招生簡章）。

108學年度招生簡章及報名表，皆可至北區五專聯合免試入學招生委員會網站（https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter5/）下載或電洽（02）2772-5333詢問。

報名採網路、通訊及現場報名三種方式，國中集體通訊報名及個別網路、通訊報名，於108年6月20至6月28日辦理；國中集體現場報名及個別現場報名，於108年6月30日至7月1日每日上午9時至16時止，於臺北市大安區忠孝東路三段1號國立臺北科技大學億光大樓3樓集思會議中心艾爾法廳（近忠孝新生站四號出口）辦理。為避免現場報名等侯人潮，欲報名五專聯合免試入學請多利用網路通訊方式報名。

技專校院招生委員會聯合會執行長段裘慶表示：「就讀五專前三年除免學費的優惠外，授課師資均為大學講師，提供學生學習專業技能的最佳環境，五專免試入學可提供職業性向明確的國中畢業生，就近入學五專學制及多元選擇科(組)入學機會，幫助學生提早升學定位及適性入學」，詳細招生方式及招生重要期程，請參閱招生簡章。

有關108學年度五專免試入學報名資格及招生內容，歡迎至技專校院招生委員會聯合會網站查詢（https://www.jctv.ntut.edu.tw/）或電洽02-2772-5333詢問。

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