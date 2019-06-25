衛理女中個個都是唯一 培養學生創造自我未來

圖／衛理女中 提供 分享 facebook

衛理女中今年再傳捷報，應屆高三信班楊景涵、高三望班王欣、林雨潔等三位同學，同時獲得杜倫、雪菲爾等英國名校入學許可，並贏得英國名校第二屆科學專題競賽優勝的佳績且獲得全球最高入學獎學金。

此三位同學均為衛理女中國中及高中六年培育養成的學生，在涵養六年之後於大學申請時有此佳績，全校師生莫不與有榮焉。此外，選擇國內升學的繁星推薦入學榜單公布後，衛理女中成績斐然，高三信陳沐柔同學錄取國立台灣大學生命科學系，台大、政大、清大、交大等校皆有學生上榜。其他透過個人申請管道錄取國立大學的人數持續攀升中。

高中部畢業生除了在國內升大學成績斐然外，國外升學成績亦相當卓著，衛理女中與日本早稻田大學、美國石溪大學、英國杜倫大學、雪菲爾大學、蘭卡斯特大學……等多所名校簽訂升學MOU，凡衛理女中推薦之優秀學生均可直接錄取上述大學，另外衛理女中協助多名學生申請西交利物浦大學(為中國西安交大與英國利物浦大學合作之雙聯制大學)，全部上榜，高三學生升學捷報傳來與全體師生、家長同歡。

未來在全校教師認真教學、家長會及校友豐沛資源的支援下，衛理女中畢業生在大學之路大放異彩必然可期。