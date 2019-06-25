小六升國一面臨108新課綱 暑假知識銜接最佳時機

2019-06-25 11:08 文／ 林素葉



翰林雲端學院讓孩子暑假一邊輕鬆學、一邊快樂玩。 圖／翰林雲端學院 提供 分享 facebook

六月畢業季到來，今年畢業的國小學童卻與往年大不同。即將升上國一的小六畢業生，開學後不僅將是第一代面臨全新108課綱的國中生，未來升上國三後更要面對挑戰生活情境化的會考試題。新課綱實施後，國中課程將迎來眾多變革：國文課將加重長文閱讀理解，每學期至少新增3篇自學課文；數學則強調生活情境上的知識應用，日常會碰到的實際生活情景，都將化成考試試題；自然課則加重實驗及探索比重，而英文部分不再過度側重文法教學，而更側重文章閱讀及跨領域的應用能力；社會課也較過往增加更多圖表題、時事題。如此全新的課程內容及素養導向的教學方式，將打破以往家長們對於國中知識範圍的認知以及學習方式。

翰林暑期企劃，升國中新課綱先修全部免費。 圖／翰林雲端學院 提供 分享 facebook

國小升國中的課程鴻溝該如何準備呢？今年暑假期間將成為學童們銜接新課綱的最佳時機，家長應該幫助小朋友規劃暑假生活，讓孩子一邊輕鬆放暑假，一邊吸取升國中必備基礎概念。翰林出版集團身為臺灣升學教育出版界龍頭，不僅肩負編撰小中高課本的重任，新課綱教科書也已於日前全數通過教育部審核，並提供各種學生輔助教材包含數位課程，皆完全貼合新課綱內容。

翰林雲端學院今年開辦小六升國中知識銜接課程，暑假期間全額免費，針對國文長篇閱讀與自學選文、數學生活情境素養題、英文跨領域閱讀應用、自然實驗探究、社會時事議題補充，均由翰林名師團隊親自錄製切合108新課綱的教學影片，讓孩子暑假期間輕鬆上課，確實學習到升國中必備基礎知識；完整學習狀況亦會即時通知家長，家長可隨時掌握孩子上課進度，在家學習有效又放心。歡迎來電0800-008811洽詢暑假免費升國中e導師課程，報名至6/24止，得視報名狀況提早截止。