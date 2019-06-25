龍華科大五專生獲創業基金 打造未來職場競爭力

2019-06-25 11:09 文／ 林佩瑩



龍華科大五專生林瑞嘉、陳威恒及張詠堯(左1至3)，獲新創團隊選秀競賽12萬創業基金。 圖／龍華科大 提供 分享 facebook

為強化學子創新、創意、創業所需知識技能，龍華科技大學除積極開設三創課程，每年並舉辦創新團隊選秀競賽，頒發創業基金鼓勵具潛力的優秀新創團隊。學校希望藉此推動專利商品化，創造產業效益，進而達到學生創新創業目標。

2018台灣化學工程學會年會暨科技部化工學門成果發表，林瑞嘉與老師、學長共同發表論文。 圖／龍華科大 提供 分享 facebook

今年甫獲得該校12萬元創業基金的「拉筋健走氣墊鞋」創業團隊，成員共有蕭科耀、梁世錡、林瑞嘉、陳威恒及張詠堯；除了蕭科耀為化材系碩二生、梁世錡為化材系大二生外，林瑞嘉、陳威恒及張詠堯均為龍華科大五專部化工科四年級學生，也是該校104學年開辦五專首度招收的學生，他們在化材系主任蕭瑞昌指導及團隊學長激勵帶領下，奠定學習與研發基礎，未來有機會邁向創業第一哩路。

龍華科大五專生「行星齒輪起子」獲2017臺灣國際創新發明暨設計競賽銀牌。 圖／龍華科大 提供 分享 facebook

林瑞嘉說，當初國中會考結束後，選擇就讀龍華科大化工科，課程雖然不輕鬆，但是很扎實；並跟著老師與學長參加各類競賽，獲得2019泰國國際發明展銅牌、2018高雄國際發明展金牌、2018台灣化學工程學會年會，與老師、學長共同發表論文，收穫豐碩。

龍華科大化工科實驗課程，導入證照術科模擬試題，輔導五專生考取證照。 圖／龍華科大 提供 分享 facebook

而他也利用學校提供免費證照輔導班資源，考取化學技術士乙丙級、化工技術士乙級證照，今年暑假就要到台灣動力檢測公司實習，學習非破壞性檢測及儀器校正等技術，並著手考相關證照。未來規劃在實習時準備考插大，或實習後在台灣動力檢測公司就業，先累積更多社會歷練。

張詠堯及陳威恒則笑說，未來還沒有規劃，當初念龍華五專以為會很輕鬆，沒想到要上好多課，但是做了蠻多實驗很有趣，在導師及指導教授、同學激勵下，跟著一起學習成長。

陳威恒說，有一次同學組裝書櫃時，發現一般起子很費力，而電動起子價格又太貴，腦力激盪後發現利用齒輪比就可以很輕鬆完成組裝工作，於是在系上宋大崙及李九龍老師指導下，同學運用3D列印完成起子雛型，團隊反覆討論修正後，將「行星齒輪起子」成品參賽，獲得2017臺灣國際創新發明暨設計競賽銀牌，讓他有「哇！原來人生第一次離金牌這麼近」的成就感。

三人指導老師、化材系主任蕭瑞昌表示，系上擁有許多高中職沒有的貴重儀器及高階師資，五專學生進來後，可接觸到許多新奇不同研究，同學會組成讀書會一同討論課業，或提早進入教師研究室，與大專及研究所學生一起參與研究，成為課業與生活一部分。

校長葛自祥則強調，科技大學五專學生優勢是擁有大學端完善的博士師資、教學環境及實驗設備。龍華化工、機械、電機及電子等四個工科，充分提供五專生完整一貫求學、留學及就業多元選擇。而該校積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學，讓選擇技職教育的學子，都能打造未來職場黃金競爭力。