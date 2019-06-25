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別等「大門關起」 長榮發簡訊：拿回三寶別再誤判情勢

商人本性來了 川普拒再護荷姆茲海峽安全 要中國分擔

2019-06-25 18:10世界日報 記者張聲肇／綜合報導

商人背景的川普總統針對國際事務思維畢竟不同「凡響」，他24日推文說，美國不想再保護荷姆茲海峽其他國家油輪的安全，中國等國應當分擔責任。

川普推文說：「中國91％石油經過這條海峽，日本62％，其他國家亦然。為什麼多年來都是我們為別國保護航線安全，卻得到零回饋？」

他說，「這些國家該在這條危險的航路上，保護它們自己的船。我們自己則根本不必到那兒去，因為美國剛剛成為全世界最大（比第二名大很多）的能源生產國！」

川普表示，他只關切伊朗不要有核子彈，它在該地區幹什麼，不在他關心之列。這番話符合他的「個性」，亦即向來反對美國當世界警察。

他說：「美國對伊朗的要求很簡單──不要有核子武器，不要再贊助恐怖主義！」

儘管總統淡化波斯灣海域的安全對美國的重要，在中東訪問的國務卿龐培歐說，他和沙烏地國王、王儲討論了「增進荷姆茲海峽航運安全」的必要，強調「自由航行至為重要。」

共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)推文讚揚川普政府為和平而努力。但他說，雖然友邦（日本）和利害相關者（中國）該為海峽安全多盡些責任，但海運航路的安全「永遠是美國的國家安全利益之所在。」

葛理漢說：「透過國際聯盟處理壞蛋，最能保障和平與經濟繁榮。」

美國本來把攻擊兩艘油輪的責任怪罪給伊朗，川普自己卻說那是「小事」。

伊朗擊落美國無人機，川普本來已經下令反擊，但在最後一刻叫停，因估計美國出擊，會造成150條伊朗人命喪失。

川普「處罰」伊朗的最新行動是宣布增加對伊朗的經濟制裁，分析家說目的在逼伊朗上談判桌。

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