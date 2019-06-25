一下宣戰一下制裁 川普想從伊朗危機得到什麼?

2019-06-25 18:09 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



川普政府節節升高與伊朗的對立，究竟想從「伊朗危機」得到什麼？根據加拿大媒體的分析，川普按耐住「好戰波頓」的急性子，著眼於壓迫伊朗上談判桌，以「放寬經濟制裁」換取「加緊看管伊朗核武計畫，」最終目的當然是「伊朗不得擁有核武」。

加拿大皇后大學國際事務專家魏斯柏德(Noah Weisbord)在「對話」（The Conversation)網站撰文指出，川普退出2015多國與伊朗核武協議後，白宮官員針對美國到底要伊朗「改變行為」還是「改換政權」這問題，一直都無法確定。靠外交還是靠武力解決？也舉棋不定。步步增兵，目標到底是滿腔怒火的伊朗人，還是滿腔怒火的美國人？

川普告訴英國電視節目主持人摩根(Piers Morgan)，軍事手段當然不排除，「但我寧願對談」。華盛頓郵報專欄作家伊格納夏斯(David Ignatius)說，川普要選票就得對伊朗發狠，但不能狠到失去選票─也就是發動戰爭─的地步。退休將領皮崔亞斯(David Petraeus)直言，川普不想對伊朗發動戰爭。

身為學者的魏斯柏德認為不能小覷「狡猾、好戰」的國安顧問波頓的影響力。2018年5月川普單方面退出多國與伊朗協議，接著「極盡施壓」，包括處罰購買伊朗石油的國家，搞砸伊朗經濟，德法英俄中繼續留在協議中，但救不了伊朗蕭條的經濟，伊朗於是發狠說，給你們60天，至少在能源、金融這兩大領域讓伊朗活得下去，不要逼我走絕路。

美國吹噓它的極盡施壓策略奏效，因為伊朗減少了對敘利亞總統阿塞德、巴勒斯坦真主黨(Hezbollah)和哈瑪斯(Hamas)等「搗蛋分子」的支援，龐培歐甚至還冀望伊朗人民推翻現政府。

魏斯柏格不以為然。他說，連美國「簽約盟友」都看不順眼的好戰姿態，只會激怒伊朗人民更反美、分化美國盟友、強化伊朗內部的好戰派。

他認為化解當前危機的最佳方法是雙方都有面子的外交協議：適度解除貿易制裁，換取伊朗答應國際社會更嚴格看管它的核武計畫。這樣，川普贏得「和平締造者」的美譽，甚至諾貝爾和平獎，伊朗領袖則趁機改善國內經濟。