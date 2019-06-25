川普施壓 經濟制裁伊朗 切斷哈米尼等高官金流

2019-06-25 18:08 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合24日電



川普總統對伊朗施加更多壓力，他24日簽署行政命令，針對伊朗最高領導人哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)實施新的制裁措施，禁止他與他的辦公室運用國際銀行體系做任何金融往來；財政部也對八位伊朗軍方指揮官實施制裁，其中包括上周擊落美軍無人機的革命衛隊防空單位指揮官。

川普政府這麼做是要阻斷伊朗高層官員的金流，但伊朗官員不太可能將資產放在外國銀行，或運用外國銀行做金融交易，因此美方任何作為的效果都可能不大，象徵意義大於實質意義。

「紐約時報」報導，這顯示川普政府目前在經濟制裁伊朗上，可以運用的手段愈來愈少，只能觀察4月美國宣布抑制伊朗出口原油的措施，何時能迫使德黑蘭當局就範。

川普24日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令前說：「我們將持續增加對伊朗的壓力，絕對不能讓伊朗有核子武器。」

他也提到願意與伊朗談判，「我覺得伊朗的未來可能不可限量」，但堅持伊朗領導層必須終止發展核子武器、停止提煉濃縮鈾，以及停止「針對美國及其盟邦的好戰行為」。

但批評川普作為的陣營認為，他這麼做不僅實質效果不大，還可能助長兩國緊張。

總部設在布魯塞爾的跨國非營利機構「國際危機組織」(International Crisis Group)主席馬利(Robert Malley)說：「這是最糟糕的象徵性政治作為，從每個層面來看，這樣做不僅沒有邏輯、沒有成效，也沒有用處。」

報導指出，伊朗的通貨膨脹率高達50%，許多伊朗人不滿經濟現況，但歷史經驗顯示，威權統治的領導階層已多年抵擋外國壓力。

有些伊朗人責怪美國造成國內經濟凋敝，特別是醫藥短缺，但川普政府表示他們無意限制外國對伊朗的人道援助。