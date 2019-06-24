美、伊威脅益增 歐洲對美提升軍購

2019-06-24 20:06 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



由於伊朗跟美國開戰的威脅漸增，使歐盟各國軍購需求提高。 台灣醒報（擷自美國國防部官網） 分享 facebook

歐洲各國被美、伊可能的開戰情勢搞得很緊張，開始忙著買武器！負責美軍軍武的洛克希德馬丁公司近日表示，歐洲各國對美、伊衝突都憂心忡忡，怕開戰會遭波及，因此對美增加軍購，東歐還有許多國家想把他們舊式的俄製武器淘汰。面對美、伊（背後主要是俄支持）隨時可能爆發衝突，歐洲也被迫開始整軍應對。

軍購與貿易衝突無關

根據《歐洲新聞網》報導，在今年的巴黎空軍節中，美國派了國防高官跟400個武器公司參加，歐盟各國反應十分熱絡。美國主要軍武公司洛克希德馬丁、波音等都表示，雖然美國跟歐盟有貿易衝突，可是歐盟各國對美的武器需求仍節節上升。主要原因有：俄國往歐洲西擴的野心、伊朗發展飛彈的可能。

「兩年前的巴黎空軍節還沒有這麼多人下訂單。」洛克希德的代表艾德華表示，現在該公司訂單成長速度最快的地方就是歐盟地區，如斯洛伐克、保加利亞等國都想將該國老舊武器汰換；美軍最先進的F-35戰機，除了比利時外，波蘭也表達了購買意願。

擔心受衝突波及

根據調查指出，北大西洋公約組織（NATO）的歐洲會員自2014年俄國兼併原屬烏克蘭的克里米亞島後，就同意將國防預算佔GDP比重調升至2%。美國國防部官員受訪時也說，伊朗最近擊毀美國無人機，也會讓整體軍購需求比起空軍節那時還要高，顯示各國對伊朗發展飛彈系統非常擔憂。

《CNN》指出，雖然美國總統川普原本要對伊朗動武，但因不合比例原則而取消。伊朗、俄國近日也動作頻頻，雙方假使開戰，歐盟可能也難以置身事外。因此儘管美國、歐盟仍在對貿易談判進行協商，但對美國軍武的需求卻是不減反增。

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