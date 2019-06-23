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動武關頭收手川普不是第一人 歐巴馬、柯林頓都做過

2019-06-23 17:10世界日報 編譯李京倫／綜合報導

美國總統川普(見圖)取消攻擊伊朗。 新華社
美國總統川普(見圖)取消攻擊伊朗。 新華社
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川普總統21日接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時說，他取消攻擊伊朗，是因為此舉可能造成伊朗150人死亡，不符比例原則，他不想跟伊朗開戰，如果開打，那就是「前所未見的徹底毀滅」。紐約時報報導，這不是美國總統第一次在攻擊其他國家前踩煞車，前總統歐巴馬柯林頓都有先例。

前總統歐巴馬2013年8月曾在最後一刻取消空襲敘利亞，前總統柯林頓1998年11月曾在最後關頭取消空襲伊拉克，不過，這三個案例又有些許不同。

2013年8月21日，敘利亞阿塞德政權涉嫌在大馬士革郊外使用化學武器殺戮近1500個平民，踐踏歐巴馬的紅線，歐巴馬本來考慮對敘利亞軍事設施發動有限度攻擊，但英國國會29日投票否決對敘利亞動武案，也就是英國不參與攻擊敘利亞的行動，使歐巴馬顯得孤立。歐巴馬31日宣布，對敘利亞動武須經國會同意。

柯林頓的例子跟川普比較相似。1998年，柯林頓原本打算空襲伊拉克，以懲罰伊拉克拒絕配合聯合國武器檢查員檢查大規模毀滅武器，後來伊拉克官方寫信向柯林頓保證會配合，柯林頓才決定暫時不打。當時還惹惱副總統高爾，在國安會當面向柯林頓表達不滿。

至於川普為何取消攻擊伊朗，美國政府和盟邦各說各話，但沒有一個與爭取國會同意有關。與川普關係密切的美國退役陸軍將領基恩說，白宮接獲的情資顯示，伊朗高層說攻擊美軍無人機是個錯誤，雖然這件事並非川普取消攻擊的主因，但讓川普更加認定，不能以軍事手段回應。

基恩說：「錯誤已經造成，伊朗高層對革命衛隊攻擊美軍無人機感到憤怒沮喪。」

柯林頓伊朗歐巴馬
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