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衣索比亞安全首長政變未遂 陸軍參謀長中彈身亡

緊張升級 美伊網戰已火熱開打

2019-06-23 17:03世界日報 記者胡玉立／綜合報導

伊朗局勢恐導致電腦攻擊，美國總統川普授權網戰司令部（S. Cyber Comma...
伊朗局勢恐導致電腦攻擊，美國總統川普授權網戰司令部（S. Cyber Command）對伊朗導彈控制系統和間諜網絡，發動報復性網路攻擊。 美聯社
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美伊緊張局勢持續升級，國土安全部網路與基礎設施安全部門主任克瑞布斯(Christopher Krebs)22日聲明指出，由伊朗政府支持的駭客最近加大了對美國政府機構和企業的網絡攻擊力度；與此同時，華盛頓郵報報導，在美國無人機遭伊朗擊落後，川普總統秘密授權網戰司令部(U.S. Cyber Command)對伊朗導彈控制系統和間諜網絡，發動報復性網路攻擊。

總部設在美國的多個網絡安全公司同聲表示，過去一周來，他們觀察到由伊朗政府支持的駭客集團，企圖以美國政府和私營企業為攻擊目標，主要攻擊手法是「魚叉式網路釣魚」(spear phishing)；雖然這些嘗試沒有成功，但它們似與美伊緊張局勢升級有關。

駭客目標主要集中在美國政府和石油和天然氣等能源部門實體，而且還看到冒充白宮總統辦公室的電子郵件。

CrowdStrike情報副總裁邁爾斯(Adam Meyers)說，該公司20日已提醒客戶有關伊朗駭客團體的活動，這些事態發展特別令人擔憂，「他們可能會尋找方法發動報復攻擊，破壞全球能源市場絕對是他們想做的事。」

克瑞布斯則表示，伊朗的網絡攻擊「不僅為了竊取數據和資金。情況一開始看來可能是帳戶資料外洩，但很快就會發展整個網絡淪陷。」

至於美國在德黑蘭擊落美國無人偵察機後，對伊朗發動的網絡攻擊，知情人士指稱，這次攻擊摧毀了伊朗用於控制火箭和導彈發射的電腦。

華郵報導，這項攻擊已計畫數周，最初是提議用來報復伊朗在荷姆茲海峽(Strait of Hormuz)攻擊多艘國際油輪攻擊；此外，雅虎新聞引述兩位前情報官員的話指出，美國的網絡攻擊是針對一個跟荷姆茲海峽船隻的伊朗間諜團體。

美國國防官員拒絕證實這些報導。國防部發言人海瑟‧巴布(Heather Babb)向法新社表示，「顧及政策和運作安全考量，我們不討論網絡空間行動、情報或計畫。」

川普在一年多前退出伊朗核協議，並對伊朗實施懲罰性經濟制裁，以扼殺伊朗石油銷售並削弱其經濟；之後，美伊之間的衝突不斷加大。

伊朗20日以美國無人偵察機侵入伊朗領空為由，將該機擊落；川普一度準備對伊朗發動攻擊，但在最後一刻取消。川普22日表示，美國將在下周對伊朗實施「重大」新制裁。

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