要戰不戰 共和黨內鷹派鴿派分歧

2019-06-23 17:02 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合22日電



川普總統在授權攻擊伊朗後突然喊停，讓共和黨內對國家安全政策的分歧浮上檯面，鷹派批評總統在最後一刻中止行動；力求不干涉外國事務的一派則與大多數民主黨人站在同一邊，讚許川普臨時收手。

共和黨內如此分歧由來以久，從國會到川普主政的白宮都看得到，一派認為不能再忽視伊朗的威脅，另一派認為美國陷入阿富汗與伊拉克兩場戰事十餘年，師老兵疲，不應該又與伊朗開戰。

「紐約時報」報導，眾院第三資深共和黨人莉茲．錢尼(Liz Cheney)於21日表示，川普在因應伊朗擊落美軍無人機的反應克制，就好像歐巴馬總統曾威脅若敘利亞跨越「紅線」、動用化學武器，就要空襲敘利亞的承諾一樣，惟從未做到。

錢尼接受保守派廣播電台節目主持人休伊特(Hugh Hewitt)訪問時說：「在這個世界上，如果對有人攻擊美國軍力的反應，是後退或接受這回事，美國就無法成功保護自己利益。」

同為共和黨籍的眾院軍事委員會委員蓋拉格(Mike Gallagher，威斯康辛州)也警告，若美國沒有任何報復作為，就等於「在中東的嚇阻嚴重失靈，這只會讓伊朗更大膽」。

他說：「我覺得，你承諾要做某件事卻沒做，大家就不會相信你。歐巴馬就是這樣做了八年，這樣很糟糕。」

然而，不少共和黨人贊同川普經常提到不想陷入外國軍事泥淖的想法，也認同他臨時中止空襲伊朗是最好的結果。

聯邦眾議員蓋茲(Matt Gaetz，佛州)就說：「我很感激總統沒急著想動手改變又一個中東政權，這麼做將看不到盡頭、缺乏焦點，又違憲。總統表現出他是不同種類的共和黨人，希望要結束戰爭，而不是開戰。」

另外，多位兩黨參議員打算下周對下年度國防預算案提出一項修正案，明定若無國會明確授權，聯邦政府休想對打擊伊朗的任何軍事行動拿到一毛錢。

眾院情報委員會主席謝安達(Adan Schiff)認為，外界不應該批評川普暫緩攻擊伊朗。

謝安達說：「大家不應該跑去要總統出來交代，就只是因為他深思熟慮過，確保兩邊都沒有人誤判情勢，也不會讓我國不經意地與伊朗開戰。」