打伊朗不利連任？川普踩煞車全因聽這個人建言

2019-06-23 16:58 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合22日電



川普改變攻擊伊朗決定過程。 路透 分享 facebook

美國和伊朗此次瀕臨動武事件中，川普總統聽取將領和外交官的意見，國會議員和顧問也紛紛獻策，不過最後打動川普的，是他最喜歡的福斯新聞節目主持人卡爾森(Tucker Carlson)。

國家安全顧問敦促川普對伊朗發動軍事攻擊，卡爾森卻宣稱用武力回應伊朗的挑釁是瘋狂之舉；他表示鷹派並非為川普的最佳利益著想，最重要的是，川普如果跟伊朗開戰，可能連任無望。

在川普面對就任總統以來關係最重大的外交政策決定之時，這個意見絕對加強了川普本人的疑慮。川普20日晚上在發動攻擊之前10分鐘叫停。

扣扳機？暴露川普本性猶豫不決

這個事件反映川普向來對「扣扳機」猶豫不決的本性。他雖一直公開表現好戰和咄咄逼人的態度，卻一再對動武卻步，認為美國已為無謂的中東戰爭浪費太多人命和金錢，並擔心重蹈前人覆轍。

正如卡爾森和其他懷疑論者辯稱，向伊朗發動軍事攻擊很容易引發無法輕易獲勝的全面戰爭，違反川普當初競選時反對的一切。

因此，川普糾結了大半天，好不容易決定採取行動展現美國的決心，卻在最後一刻下令戰機和飛彈停止行動。

「紐約時報」對政府官員、軍事領袖和國會議員的訪問，尚未能釐清這整個過程，各方說法紛紜，白宮也保持沉默；不過，有一點很清楚：川普的決策程序與以前其他總統很不同。

動武否？川普相信直覺甚於一切

川普相信自己的直覺甚於一切，並主動向非傳統對象徵求意見，不理會身邊一大票顧問。

川普數周來一直拒絕對伊朗一再挑釁採取軍事反應，20日一早又獲悉伊朗擊落美國的無人偵察機。

他本月間已接到10幾項對伊朗的軍事攻擊方案，國安團隊一致贊成最後建議的方案；但是，參謀首長聯席會議主席鄧福德警告軍事攻擊可能危及美國在當地的部隊和盟國，國務卿龐培歐則力陳對伊朗的制裁行動已發揮效用，川普的一些助理也擔心軍事攻擊會破壞已奏效的策略。

20日晚上7點高級官員獲悉軍事行動將在9點至10點展開，但不到一小時後就取消；川普宣稱他不想為了一架無人機被擊落，就發動可能造成150人喪生的軍事攻擊。

川普也獲悉擊落無人機是失誤，伊朗領導階層對有人擅自作主非常憤怒；他認為既然不是伊朗領袖存心生事，沒有必要冒著引發全面戰爭的危險大動干戈，因此下達取消攻擊的命令。