川普：明宣布對伊朗新一波重大制裁

2019-06-23 13:11 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合22日電



川普總統22日宣布，白宮24日將宣布對伊朗的新一波重大制裁，此舉勢將加劇已因伊朗擊落美國無人偵察機而升高的緊張情勢；不過，川普雖未放棄軍事選項，但他22日也遞出橄欖枝，稱若伊朗願意放棄核武，美國將會是伊朗的「最好朋友」。

川普也放軟身段，稱美方願意「從頭」磋商伊核協議，甚至感謝德黑蘭政府沒有擊落載人飛行器的「明智」決定。

伊朗先前於荷姆茲海峽上空擊落一架美國無人偵察機，川普原本下令報復，空襲伊朗境內的三個目標，但20日在動武前最後一刻撤回成命，稱報復空襲與無人機被擊落「不成比例」。

川普說，軍事行動仍為選項，並宣布對伊朗實施新一波懲罰性經濟制裁；他推文寫道：「我們將於24日對伊朗祭出重大新制裁，我期待伊朗擺脫制裁的那天，屆時他們會再度變成富饒國度，越早越好！」

川普在啟程赴大衛營與顧問磋商美伊情勢前表示，若伊朗棄核，美國將成為伊朗的「最好朋友」，「伊朗想成為富國，讓我們一起讓伊朗再次偉大。」

然而，川普不僅沒興趣解除當前對伊朗在國際市場賣油的多項經濟制裁，還揚言在雙方重啟對話前施加更多制裁；但德黑蘭當局表示，解除制裁是對話前提。

川普22日對伊朗問題受訪時說：「大家都說我是戰爭販子，現在他們說我是鴿派，我認為自己兩者都不是。」

消息人士透露，川普已允許對伊朗的電腦系統發動網路攻擊，癱瘓控制火箭和飛彈發射的系統。

國安顧問波頓(John Bolton)22日抵達以色列，國務院的伊朗事務特別代表胡克(Brian Hook)21日則赴沙烏地阿拉伯磋商，這兩國是伊朗的死對頭，且對華府當局對伊朗施加「最大壓力」感到雀躍。

美伊官員向來透過阿曼(Oman)等第三國磋商美伊事物，國務卿龐培歐(Mike Pompeo)22日證實，川普已透過阿曼傳話給伊朗。

華府智庫外交關係協會學者戈登(Philip Gordon)說：「考量雙方都不退讓，避免美伊緊張情勢加劇很困難，川普宣稱想要的新核子磋商可能是避免衝突的一種方式，但伊朗不太可能與他們不信任的政府談判，更不可能同意川普認為必須、但對伊朗來說難以達成的要求。」