親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
美伊無人機紛爭
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普：明宣布對伊朗新一波重大制裁

2019-06-23 13:11世界日報 編譯陳韻涵／綜合22日電

川普總統22日宣布，白宮24日將宣布對伊朗的新一波重大制裁，此舉勢將加劇已因伊朗擊落美國無人偵察機而升高的緊張情勢；不過，川普雖未放棄軍事選項，但他22日也遞出橄欖枝，稱若伊朗願意放棄核武，美國將會是伊朗的「最好朋友」。

川普也放軟身段，稱美方願意「從頭」磋商伊核協議，甚至感謝德黑蘭政府沒有擊落載人飛行器的「明智」決定。

伊朗先前於荷姆茲海峽上空擊落一架美國無人偵察機，川普原本下令報復，空襲伊朗境內的三個目標，但20日在動武前最後一刻撤回成命，稱報復空襲與無人機被擊落「不成比例」。

川普說，軍事行動仍為選項，並宣布對伊朗實施新一波懲罰性經濟制裁；他推文寫道：「我們將於24日對伊朗祭出重大新制裁，我期待伊朗擺脫制裁的那天，屆時他們會再度變成富饒國度，越早越好！」

川普在啟程赴大衛營與顧問磋商美伊情勢前表示，若伊朗棄核，美國將成為伊朗的「最好朋友」，「伊朗想成為富國，讓我們一起讓伊朗再次偉大。」

然而，川普不僅沒興趣解除當前對伊朗在國際市場賣油的多項經濟制裁，還揚言在雙方重啟對話前施加更多制裁；但德黑蘭當局表示，解除制裁是對話前提。

川普22日對伊朗問題受訪時說：「大家都說我是戰爭販子，現在他們說我是鴿派，我認為自己兩者都不是。」

消息人士透露，川普已允許對伊朗的電腦系統發動網路攻擊，癱瘓控制火箭和飛彈發射的系統。

國安顧問波頓(John Bolton)22日抵達以色列，國務院的伊朗事務特別代表胡克(Brian Hook)21日則赴沙烏地阿拉伯磋商，這兩國是伊朗的死對頭，且對華府當局對伊朗施加「最大壓力」感到雀躍。

美伊官員向來透過阿曼(Oman)等第三國磋商美伊事物，國務卿龐培歐(Mike Pompeo)22日證實，川普已透過阿曼傳話給伊朗。

華府智庫外交關係協會學者戈登(Philip Gordon)說：「考量雙方都不退讓，避免美伊緊張情勢加劇很困難，川普宣稱想要的新核子磋商可能是避免衝突的一種方式，但伊朗不太可能與他們不信任的政府談判，更不可能同意川普認為必須、但對伊朗來說難以達成的要求。」

伊朗川普德黑蘭
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

美伊緊張升高 網路先開戰

2019-06-23 13:10

「讓伊朗再次偉大」 川普：周一對伊朗祭重大新制裁

2019-06-23 07:33

伊朗警告 美國任何侵略都將毀滅自身利益

2019-06-22 20:58

美國總統動武前突然縮手 川普不是第一個

2019-06-22 20:32

伊朗若遭攻擊鐵定報復 分析師：美伊開打是雙輸局面

2019-06-22 20:13

美禁客機飛伊朗管制空域 多家外國航空公司跟進

2019-06-22 20:11

報復恐過當 「不符比例原則」 川普叫停攻伊朗

2019-06-22 14:11

美伊局勢升溫 伊朗駭客攻擊美政府單位

2019-06-22 13:28

美伊危機／各國航班恐被誤擊 紛避開荷姆茲海峽

2019-06-22 13:12
看更多

熱門文章

撐不下去了 日經：三星、現代等韓企也將生產移出中國

2019-06-22 17:31

女友速食店工作5年 富二代冷血狠批：令我丟臉

2019-06-22 22:10

少這四字 金正恩請習近平傳什麼話給川普都沒用？

2019-06-22 22:16

午夜驚魂！女乘客一覺醒來被丟包加航空機上

2019-06-22 16:32

川習會前夕 美封殺陸超級電腦

2019-06-22 23:40

「讓伊朗再次偉大」 川普：周一對伊朗祭重大新制裁

2019-06-23 07:33

伊朗若遭攻擊鐵定報復 分析師：美伊開打是雙輸局面

2019-06-22 20:13

結婚7年婚外情致女記者墮胎 這位準英相還是假新聞代表？

2019-06-22 23:30

5機構遭美列黑名單 中國揚言祭不可靠實體清單

2019-06-22 20:35

加州發生規模5.6地震 釋出能量約3800噸黃色炸藥

2019-06-23 12:29

美國總統動武前突然縮手 川普不是第一個

2019-06-22 20:32

一筆小費讓夢想起飛 啤酒屋女侍重返校園

2019-06-22 19:49

全球經濟衰退 這10個指標是警訊

2019-06-22 17:27

比特幣突破1萬美元大關 去年3月以來首見

2019-06-22 16:51

克魯曼：川普挖政治陷阱給Fed跳 最終可能不利己

2019-06-22 23:16

金正恩收到川普親筆信 對內容感到滿意

2019-06-23 09:32

樂高收藏兼投資 幫助他買了人生第一間房

2019-06-23 11:30

報復恐過當 「不符比例原則」 川普叫停攻伊朗

2019-06-22 14:11

油價周線漲幅創2016年來最佳 美伊緊張關係發展難測

2019-06-22 21:28

曾批評習近平惹禍？菲前外長訪港遭拒入境

2019-06-22 17:35

美總統要打不打 川普不是第一人

2019-06-22 23:23

Tesla駕駛 48％認雙手可離方向盤

2019-06-22 14:45

柬埔寨施工大樓倒塌已13死23傷 多人仍困瓦礫中

2019-06-23 04:20

白登種族問題失言 恐喪失領先優勢

2019-06-22 14:35

美股挑戰最強6月 本周要看川習會臉色

2019-06-22 23:50

高空跳傘飛機墜毀11死 夏威夷當局證實無人生還

2019-06-23 09:15

夏威夷民航機墜毀 機上9人全部喪生

2019-06-22 16:16

伊朗警告 美國任何侵略都將毀滅自身利益

2019-06-22 20:58

比特幣逆襲 漲破1萬美元

2019-06-22 23:31

Fed偏寬鬆 投資人發瘋

2019-06-22 18:51

女作家控訴1990年代遭川普強暴 白宮斥編造

2019-06-22 14:37

美禁客機飛伊朗管制空域 多家外國航空公司跟進

2019-06-22 20:11

喬治亞示威爆流血衝突 俄國下禁飛令

2019-06-22 14:38

大舉驅逐2000移民家庭計畫惹議 川普宣布延後2週

2019-06-23 10:18

華為控告美國：無故扣押器材近2年

2019-06-22 23:52

影／才說尊重女性...英議員對女抗議者動粗 事後遭停職

2019-06-22 16:08

北韓官媒：收到川普來函 金正恩認真思量內容

2019-06-23 07:33

道瓊邁向80年來最佳6月天 下周要看川習會臉色

2019-06-22 17:29

大陸黨媒喊話 美應取消全部加稅

2019-06-22 23:49

楊安澤非傳統選戰 年輕亞裔振奮力挺 年長專業人士尷尬

2019-06-22 14:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top