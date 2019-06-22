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報復恐過當 「不符比例原則」 川普叫停攻伊朗

2019-06-22 14:11世界日報 編譯劉煥彥／綜合21日電

川普總統20日同意軍事攻擊伊朗，卻在當天晚間動手前最後一刻喊停；他21日一大早發推文說明，在白宮國安會議上軍方將領告知這次行動估計將造成對方150人喪生，而美國19日只是被伊朗擊落無人機、無人傷亡，若美國空襲伊朗「不符合比例原則」，因此他決定中止攻擊。

另外據伊朗官員透露，川普20日曾透過阿曼告知德黑蘭當局美國即將空襲，並強調他個人反對開戰，願意與伊朗協商，但沒有給多少時間回覆，惟這項說法已經被伊朗政府否認。

川普21日上午推文說：「原本我們已經子彈上膛，準備開火。我問了有多少人會死，一位將軍回答說150人。攻擊前10分鐘我喊停，因為與(伊朗)擊落無人機相比，這不符合比例原則。我並不急，我國軍隊已經重建如新，準備出擊，是目前全世界最棒的。」

路透則引述多位知情伊朗官員的說法報導，川普20日曾在發動攻擊前，透過阿曼告知德黑蘭美國將發動攻擊。

一位不願透露姓名的伊朗官員說：「在川普的訊息中，他表示不願和伊朗開戰，希望和德黑蘭當局討論各項議題。他給了很短期限要我們回應，但伊朗作出的迅速回覆是，這必須由最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)裁示。」

另一名伊朗官員則說：「我們明白表示，最高領袖拒絕任何會談，但這個訊息仍會傳達給他作出裁示。不過，我們已告訴阿曼官員，任何對伊朗的攻擊都將帶來區域性和國際性的後果。」

然而據伊朗國營電視台IRIB報導，伊朗最高國家安全委員會發言人荷斯拉維(Keyvan Khosravi)否認德黑蘭收到美國透過阿曼轉達的消息，「相關報導並非事實」。

若美國真的出兵伊朗，將是川普總統上任後在中東的第三次軍事行動，他曾在2017年及2018年同意軍方轟炸敘利亞境內目標。

上周有兩艘外國油輪在阿曼灣遇襲，美國將矛頭直指伊朗。伊朗革命衛隊19日又以防空飛彈擊落在荷姆茲海峽上空的一架美軍大型無人機MQ-4C，加上自從去年5月川普宣布退出伊朗核協議後，這項多國協議幾近分崩離析，都使得美國和伊朗宿怨儼然升級為戰爭危機。

伊朗官方21日展示據稱是被伊朗革命衛隊空軍飛彈射落的美軍無人偵察機「全球鷹」號殘...
伊朗官方21日展示據稱是被伊朗革命衛隊空軍飛彈射落的美軍無人偵察機「全球鷹」號殘骸。 (Getty Images)
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伊朗官方21日展示據稱是被伊朗革命衛隊空軍飛彈射落的美軍無人偵察機「全球鷹」號殘...
伊朗官方21日展示據稱是被伊朗革命衛隊空軍飛彈射落的美軍無人偵察機「全球鷹」號殘骸。 (Getty Images)
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按RQ-4改裝的這架無人偵測機MQ-4C，20日遭伊朗擊落。 (美聯社)
按RQ-4改裝的這架無人偵測機MQ-4C，20日遭伊朗擊落。 (美聯社)
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