美伊危機／各國航班恐被誤擊 紛避開荷姆茲海峽

2019-06-22 13:12 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)警告，在伊朗擊落美國軍用無人偵察機後，美伊陷入緊張局勢，商用噴射客機有可能會被誤擊；而全球各主要航空公司21日均重新安排航班航線，避開荷姆茲海峽附近領空。

包括阿聯酋航空(Emirates)和阿提哈德航空(Etihad)在內，都是改變航線的波灣地區長途航空公司，這些公司在川普政府執政下已面臨不小挑戰，現在情勢更進一步危及安全底線。

為航空公司提供諮詢服務的OPSGROUP公司警告，「民用飛機真的有可能在伊朗南部被擊落。」2014年馬來西亞航空一架噴射客機就在烏克蘭東部被擊落，機上298人無人生還。

聯邦航空管理局5月曾向商用航班人員發出類似警告，指伊朗高射砲手有可能將他們誤認是軍用飛機。30年前，美國海軍30年前曾擊落一架伊朗客機，造成290人死亡。

FAA表示，這項警告的影響區域是德黑蘭飛航情報區，從伊朗南部邊界大約十幾英里外延伸至波斯灣、阿曼灣和荷姆茲海峽。全球20％原油通過荷姆茲海峽輸送。

FAA指出，「FAA擔心當前緊鄰著大量民用航線的緊張局勢和軍事活動升級情況，及伊朗是否會在幾乎毫無任何警告就在國際空域使用地對空導彈。FAA擔心錯誤識別或誤判，民用航空器可能會在無意間成為目標。」

追蹤航班即時動態資訊網站Flightradar24發言人派徹尼克(Ian Petchenik)表示，受影響航空公司會採取偏北或偏南的航線來避開該地區，估計24小時內可能會有100個航班受到影響。

舊金山大氣研究集團（Atmosphere Research Group）旅遊分析師亨利．哈特維多（Henry Harteveldt）則表示，2014年馬航空難發生後，航線拉長讓飛行時間增加了約90分鐘；「航班可以因此從盈利變為虧損，這是個大問題。」

澳洲航空表示，將重新安排倫敦航班，以避開荷姆茲海峽和阿曼灣。英國航空、荷蘭皇家航空、馬航和新加坡航空都表示，會避開荷姆茲海峽海峽。漢莎航空表示，會避開荷姆茲海峽、阿曼灣及附近土地，但該航空將繼續飛往德黑蘭。

波斯灣的長途航空公司之前因川普針對穆斯林國家的旅行禁令和對中東地區航空公司筆記型電腦禁令，已受到不小的打擊。