美伊緊張 原油運費飆漲

分享 facebook 在美軍一架無人機遭伊朗擊落後，美國總統川普據說批准對伊朗進行軍事攻擊但在最後關頭作罷，進一步推升美伊緊張情勢，國際油價21日盤中續揚，本周來漲逾8%，中東原油海運費率也大漲。美國航空當局已下令美籍民航公司避開伊朗領空，全球航空公司也紛紛更改航線。

上周兩艘油輪在波斯灣遇襲風波尚未平息，伊朗20日又說已擊落一架美軍偵察機，升高美伊爆發軍事衝突的疑慮。

紐約時報報導，美軍原擬20日早晨發動攻擊，目標包括伊朗雷達和飛彈陣地，戰機已升空、戰艦也就位，準備對伊朗展開報復攻擊，但在最後一刻接到命令而住手，以致武器都未發射。路透指出，川普要阿曼傳話給伊朗，警告美國將發動攻擊，但也說「川普反對與伊朗打仗，希望與德黑蘭談判多項議題」，並限時回覆。

不過，伊朗似乎仍無退讓跡象，在電視台展示擊落的美國無人機殘骸，通訊社還報導伊朗擊落美軍無人機意在警告，原可瞄準在無人機旁飛行的美國軍機。美國也表示伊朗仍拒絕降低緊張局勢的外交會談。

川普21日推文說，他20日晚間召開國安會議，做成有限度攻擊伊朗的決議後，但之後認為報復伊朗造成的死傷不符比例原則，因此他不急著攻打伊朗。

國際油價21日盤中漲逾1%，布蘭特原油8月期貨一度漲2%至每桶65.76美元，本周來累計漲8.6%；西德州也一度漲1.6%至每桶57.98美元，本周來也漲8.6%。全球股市也挫跌。

中東原油海運費率也躍漲，根據彭博，從沙國運往中國的200萬桶原油運輸成本20日漲至每天近2.6萬美元，比6月初翻升逾一倍。

美國聯邦航空總署（FAA）緊急命令美國民航業者禁飛荷莫茲海峽和阿曼灣一帶的伊朗空域，等候進一步通知。德國漢莎航空、馬來西亞航空、澳航、新航、荷蘭皇家航空等多家航空公司都將調整航線避開該區。

彭博資訊指出，美軍企圖發動攻擊，說明了白宮內部鷹派仍占上風，說服了川普應強硬因應伊朗擊落無人機，但川普似乎仍有其他考量，因為他2016年的政見之一就是退出中東戰爭，而隨著他開始競選連任，除了選情之外，還須考量到產油重鎮爆發武裝衝突的全球衝擊。