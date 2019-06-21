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伊朗擊落美國無人機 3個事實vs.3個未知

2019-06-21 13:50世界日報 編譯黃秀媛／綜合20日電

伊朗20日擊落美國一架無人機，《紐約時報》總結這個事件已知和尚待釐清的事實。 路...
伊朗20日擊落美國一架無人機，《紐約時報》總結這個事件已知和尚待釐清的事實。 路透社
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伊朗20日擊落美國一架無人機，雙方對此沒有異議，可是伊朗宣稱無人機進入伊朗領空，美國則堅持無人機在國際空域被打下來。「紐約時報」總結這個事件已知和尚待釐清的事實：

3個事實：

無人機上沒有人，也沒有武裝。RQ-4A全球鷹無人機基本上是高空自動機器，用以在海上和沿岸地區從事偵察任務。

無人機被伊朗防空飛彈擊落。這是美國中央司令部和伊朗伊斯蘭革命衛隊的共同說法，伊朗藉此顯示他們有這種能力，美國也必須警惕。

波斯灣危機為之升高。自川普總統去年退出伊朗與另外五個國家達成的核子協定，並對伊朗施行制裁，使伊朗石油出口遭到扼制以來，雙方就你來我往升高對抗。美國宣稱上周兩艘油輪在阿曼灣遭到攻擊是伊朗所為，而伊朗否認這種指控。

3個未知：

無人機是否進入伊朗領空？這是關鍵問題。爭取全球輿論和號召盟國支持，都必須答覆這個問題。美國迄今尚未公開無人機出事時的精確位置，只表示事情發生在荷姆茲海峽上空。

伊朗為何擊落這架無人機？對此有好幾種理論，其中有些是根據無人機是否真的進入伊朗空域引伸出來。如果無人機在伊朗領空，那麼挑釁的是美國而非伊朗。如無人機在國際空域，伊朗就會成為眾矢之的。

接下來會怎樣？川普召集高級官員在白宮開會，以決定因應措施。美國的反應可能透露無人機究竟是在伊朗領空或國際空域，因此值得密切注意。

伊朗川普紐約時報
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