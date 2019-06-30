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長榮航班七月底難復常 旅遊業哀號

2019-06-30 00:36聯合報 記者侯俐安卜敏正／連線報導

長榮勞資簽團體協約前的協商破局，航班恢復正常的期限將往後延。記者蘇健忠／攝影
長榮勞資簽團體協約前的協商破局，航班恢復正常的期限將往後延。記者蘇健忠／攝影
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由於無法完成團協簽約，長榮空服員罷工持續進入第十一天，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁說，協商破裂，對旅遊業影響實在太大，因為旅遊業一直是最大受害者，整體損失難以估計。他說，如果罷工持續不停，旅遊公會必須另行開會，才能決定後續作法。

他個人看法，可呼籲民眾拒搭長榮，或旅遊業也走上街頭，用抗議反制長榮罷工，同時也提醒政府，是否應該適時介入這次勞資問題，因為罷工到最後沒有贏家。

受罷工事件影響，長榮截至今天取消一○一六航班、影響廿萬五二八四人次，長榮航空原本表示，若昨結束罷工，七月底前，航班將能全數恢復正常。破局後，長榮從七月一日至十日，將取消六九七航班，七月底航班完全恢復正常，已不可能了。

長榮航空發言人陳耀銘昨稍早原本指出，若順利簽署團協，由於還需盤點人力、調度班機，空服員也需取回「罷工三寶」（護照、台胞證、員工證），估計最慢七月底，所有航班都能恢復正常。

不過晚間協商破局後，陳耀銘表示，「七月底恢復正常不可能了」，雖然目前仍有三百名空服員表達意願要回來值勤，但因許多空服員簽訂切結書，目前仍不曉得影響有多大，將觀察回來值勤人數，下周再公布新一波取消航班。

罷工長榮空服員

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