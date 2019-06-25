親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航空罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

女學生從獎狀拉出嗆韓紙片 韓國瑜制止：這有點敏感

蔡英文民調領先群雄 黃暐瀚分析有這4個原因

整理包／加拿大、日本有罷工預告期 台灣罷工又有何法規及條件？

2019-06-25 14:54聯合新聞網 綜合報導

長榮空服員罷工進入第6天，現場罷工的長榮空服員舉手喊口號，一起加油打氣。記者蘇健...
長榮空服員罷工進入第6天，現場罷工的長榮空服員舉手喊口號，一起加油打氣。記者蘇健忠／攝影
分享

長榮空服員罷工創下台灣空運史上最大癱瘓，桃園市空服員職業工會在正式罷工行動前兩小時才對外宣布要罷工，令許多旅客及旅行社措手不及，也使得社會氛圍要求增訂「罷工預告期」的聲浪湧現，希望能減緩罷工衝擊。

從現階段各國的罷工行動來看，儘管有諸多國家在法律中明訂罷工預告期，但仍存在不同的分歧意見，聯合新聞網簡單整理一些罷工的法規讓民眾知道，到底合法罷工要經過哪些程序？是否視行業別需要預告期？其他國家的做法又是如何呢？


法規：

首先，我國《勞資爭議處理法》第5條規定，罷工為勞工「暫時拒絕提供勞務」之行為，此外，大法官釋字第373號指出，如果勞資爭議申請調解，經調解程序無效後，得依法定程序宣告罷工，以謀求解決，換句話講，罷工是受到憲法保障的合法行為。

然而，罷工也有前提，根據《勞資爭議處理法》54條規定，自來水、電力、醫院、銀行等行業，有影響大眾生命安全、國家安全或動大公共利益之虞，因而這些行業要罷工前得經過勞資雙方約定的「必要服務條款」，確保這些行業罷工後仍能以最低限度的人力維持基本運作。

值得注意的是，《勞資爭議處理法》第54條也規定，教師、國軍及其所屬機關（構）是不得罷工的族群。另外，像是醫療業，醫護人員工會也要和院方約定好，加護病房及急診室等重症要正常運作。

條件：

勞工若想要進行合法罷工，就得先組織工會。我國目前工會可分為企業工會、職業工會、產業工會，三種類型都要達到「三十人」以上門檻才能合法發起罷工，以現狀來看，由企業工會直接對抗雇主的情況較少，比較多的是不同職業或產業工會彼此串聯相挺，團結力量對抗資方。

【相關閱讀】


‧ 華航空姐聲援長榮罷工 嘆：3年後還是一樣
‧ 長榮罷工 你該知道的事
‧ 為何不能不爽走人？長榮前空姐說出切身之痛


勞方、資方調解→調解失敗→工會會員投票→過半投票同意→取得罷工權

罷工的行為要真正成立之前，絕對要有一個程序，勞方與資方進行調解的過程，調解不成立後才能罷工，否則不能直接訴諸罷工，我國《勞資爭議處理法》第53條即規定，「如果非經調解不成立，不得為爭議行為。」

勞資爭議調解時，雙方須先到各地勞工局（處）用行政協商的方式解決爭議，如果都沒達成共識，工會才會繼續往下個階段走，而且調解失敗後也不能立即罷工，還得先經過工會會員罷工投票通過。

這項投票程序目的其實在於工會可在這期間進行大量的宣傳與動員，呼籲工會會員前來參與罷工投票，將聲勢拉高凝聚力量，最後並在取得過半數會員的同意後，才能宣布罷工行動正式開始。（註：我國《勞資爭議處理法》第54條第1項規定，工會非經會員以直接、無記名投票且經全體過半數同意，不得宣告罷工。）

【相關閱讀】


‧ 整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路
‧ 空服員工會拒還罷工三寶 恐現「退會潮」
‧ 25年前曾為長榮罷工和父大吵 他嘆：資方恫嚇手法沒變


目前，不少國家都訂有罷工預告期（prior notice of strike），最長的為加拿大的17天，然而，也有些國家例如德國、美國、比利時，沒有明文規定，但是有協商破局後的「預告期」，以降低對民眾的衝擊。

而我國之所以沒有在《勞資爭議處理法》規定預告期，主要原因是，台灣光要合法進行罷工前就已有調解、罷工投票等門檻，期間所歷經的時間不算短。舉例來說，此次長榮航罷工4月25日預告罷工投票，5月13日開始罷工投票，6月6日罷工投票通過，等到6月20日罷工正式開始，過程等於經過了將近快兩個月。

各國罷工預告期

義大利：10天

加拿大：17天

英國：7天

愛爾蘭：14天

法國：2天

南非：2天

日本：10天

比利時：有預告期，但未明定時間

美國：有預告期，但未明定時間

德國：無明確預告期

南韓：有預告期，但未明定時間

至於台灣接下來會不會針對罷工預告期進行修法，民進黨立委葉宜津、陳明文上個月也分別提案，擬將罷工預告入法，其中葉宜津版本，「預告期應至少七日，航空公司應提供最低四成運量」；陳明文版本則是提案「應至遲於三十日前以書面預告開始罷工之日期、方式、時間及地點。未預告視為違法罷工」。立法院則可能等9月新會期開議後再來討論

然而，淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪說，從華航和長榮兩次罷工，就能看出勞工爭取權益有多困難。不止要對抗資方，以及傾向資方權益的政府，甚至還有同為勞工階級的內部壓力，更別說，社會的不諒解。桃園市空服員職業工會鄭雅菱也認為，「台灣罷工程序已是非常嚴謹，若再制定預告期，將會剝奪弱勢勞工最後的力量。」

國民黨立委蔣萬安則認為，罷工是勞方的最後手段，如果在經過法定的程序取得罷工權後，又必須提前預告發動日期，等於是政府協助資方扼殺勞方的罷工權，因此他反對修法增訂強制預告。

【相關閱讀】


‧ 旅行業估一天墊款1億 籲罷工預告期別光說不做
‧ 鄭運鵬：反對民航業增訂罷工預告期 除非降罷工門檻
‧ 「世上哪有這種事」賴正鎰籲修法禁止職業工會發起罷工
‧ 交部提「罷工授權期」？ 學者：意義不大

上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

長榮罷工 旅行業估1天墊1億元「難道當我們是空氣」

2019-06-25 14:17

旅行業估一天墊款1億 籲罷工預告期別光說不做

2019-06-25 11:16

長榮罷工持續 旅行公會理事長：旅遊業不是空氣！

2019-06-25 10:33

消保處籲航空公司 必須合理賠償旅客

2019-06-25 00:42

資方列舉十大抹黑 股東會變澄清大會

2019-06-25 00:41

長榮航總座：今年營運拚不虧損

2019-06-25 00:41

「罷工絕非不可抗力」 政院：長榮應補償旅客

2019-06-25 00:23

長榮空服員風雨不退 旅行業暫緩遊行

2019-06-25 00:15

長榮空服罷工 6月29日至7月2日取消194航班

2019-06-24 21:00

長榮空服員罷工疑偷跑 拖累500多名旅客行程延誤

2019-06-24 19:55

長榮航空將招募新空服員 工會不滿霸道態度

2019-06-24 17:46

空服員罷工旅遊業損失逾億 不模糊焦點25日遊行暫緩

2019-06-24 16:47

625上街「反罷工」取消 旅行全聯會：怕成勞資雙方打手

2019-06-24 16:27

鐵了心拉長罷工戰線 長榮取消航班新增至7月2日

2019-06-24 15:44
看更多

熱門文章

空服員工會拒還罷工三寶 恐現「退會潮」

2019-06-25 09:34

為何不能不爽走人？ 長榮前空姐說出切身之痛

2019-06-25 12:12

長榮航總座：願以飛安服勤獎金 增加空服員收入

2019-06-24 19:22

長榮空服員罷工五天工會軟化：禁搭便車、勞工董事、日支費都可談

2019-06-24 22:11

長榮將發22K「年中獎金」 罷工空服員也可拿

2019-06-24 18:54

25年前曾為長榮罷工和父大吵 他嘆：資方恫嚇手法沒變

2019-06-25 06:06

沒搞懂計算方式 勞保老年給付恐少領了

2019-06-24 16:41

長榮航空將招募新空服員 工會不滿霸道態度

2019-06-24 17:46

長榮拿40委託書向工會領三寶無功 1空服員親領也被拒

2019-06-24 21:09

華航空姐聲援長榮罷工 嘆：3年後還是一樣

2019-06-25 10:28

長榮勞資協商露曙光？工會讓步 3歧見可談

2019-06-25 00:29

長榮空服員罷工疑偷跑 拖累500多名旅客行程延誤

2019-06-24 19:55

勞退自提率僅7％ 學者：民眾退休觀念有誤

2019-06-25 06:00

「長榮罷工我非常有意見」 柯文哲：這是政府無能的表現

2019-06-25 12:37

長榮罷工如何拿回三寶？ 工會：下午律師出面說明

2019-06-25 11:39

長榮空服罷工提前重新投票？ 工會這樣說

2019-06-25 10:00

金價驚驚漲 台銀黃金存摺賣出量大增

2019-06-24 23:56

18名空服員報到後罷工 長榮航空列曠職

2019-06-25 03:36

空姐「三寶」遭扣！長榮請外交部協助辦新護照

2019-06-25 15:00

招200新血 發22K獎金…長榮軟硬兼施

2019-06-25 00:19

長榮空服罷工 6月29日至7月2日取消194航班

2019-06-24 21:00

新聞眼／民航3年3罷工…勞資對話 政治該收手

2019-06-25 00:30

長榮空服罷工引發部分地勤不滿 相挺標語化解對立

2019-06-24 16:40

長榮地勤投書總統 稱非「資方奴、資方狗」

2019-06-24 16:34

工會控15挺罷工空服員困國外 長榮這麼說

2019-06-25 00:11

系統性銀行 五家將入列

2019-06-24 23:50

黃金漲很兇、黃金存摺交易熱 專家建議這樣布局

2019-06-24 19:42

定義長照工具、退休型商品 養老型儲蓄險可望不下架

2019-06-24 23:17

空服員罷工旅遊業損失逾億 不模糊焦點25日遊行暫緩

2019-06-24 16:47

凡事皆可談 但這兩個訴求長榮絕不退讓！

2019-06-24 23:51

工會軟化 長榮罷工有協商空間

2019-06-25 00:42

長榮「年中」獎金 6月30日前仍任職罷工員工也可得

2019-06-24 18:59

支持長榮空服員罷工 立委鍾孔炤到場加油

2019-06-25 01:00

薪水福利比空服員差？ 不是她們不該罷工而是「你要罷工的理由」

2019-06-25 14:26

625上街「反罷工」取消 旅行全聯會：怕成勞資雙方打手

2019-06-24 16:27

「罷工絕非不可抗力」 政院：長榮應補償旅客

2019-06-25 00:23

台塑越鋼新爐 擬延後興建

2019-06-24 23:23

長榮罷工持續 旅行公會理事長：旅遊業不是空氣！

2019-06-25 10:33

中鋼獲利進入低潮期

2019-06-24 23:17

長榮勞資何時重回談判桌 陳其邁：距離已越來越近

2019-06-25 12:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top