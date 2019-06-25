整理包／加拿大、日本有罷工預告期 台灣罷工又有何法規及條件？

2019-06-25 14:54 聯合新聞網 綜合報導



長榮空服員罷工進入第6天，現場罷工的長榮空服員舉手喊口號，一起加油打氣。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

長榮空服員罷工創下台灣空運史上最大癱瘓，桃園市空服員職業工會在正式罷工行動前兩小時才對外宣布要罷工，令許多旅客及旅行社措手不及，也使得社會氛圍要求增訂「罷工預告期」的聲浪湧現，希望能減緩罷工衝擊。

從現階段各國的罷工行動來看，儘管有諸多國家在法律中明訂罷工預告期，但仍存在不同的分歧意見，聯合新聞網簡單整理一些罷工的法規讓民眾知道，到底合法罷工要經過哪些程序？是否視行業別需要預告期？其他國家的做法又是如何呢？





法規：

首先，我國《勞資爭議處理法》第5條規定，罷工為勞工「暫時拒絕提供勞務」之行為，此外，大法官釋字第373號指出，如果勞資爭議申請調解，經調解程序無效後，得依法定程序宣告罷工，以謀求解決，換句話講，罷工是受到憲法保障的合法行為。

然而，罷工也有前提，根據《勞資爭議處理法》54條規定，自來水、電力、醫院、銀行等行業，有影響大眾生命安全、國家安全或動大公共利益之虞，因而這些行業要罷工前得經過勞資雙方約定的「必要服務條款」，確保這些行業罷工後仍能以最低限度的人力維持基本運作。

值得注意的是，《勞資爭議處理法》第54條也規定，教師、國軍及其所屬機關（構）是不得罷工的族群。另外，像是醫療業，醫護人員工會也要和院方約定好，加護病房及急診室等重症要正常運作。

條件：

勞工若想要進行合法罷工，就得先組織工會。我國目前工會可分為企業工會、職業工會、產業工會，三種類型都要達到「三十人」以上門檻才能合法發起罷工，以現狀來看，由企業工會直接對抗雇主的情況較少，比較多的是不同職業或產業工會彼此串聯相挺，團結力量對抗資方。





勞方、資方調解→調解失敗→工會會員投票→過半投票同意→取得罷工權

罷工的行為要真正成立之前，絕對要有一個程序，勞方與資方進行調解的過程，調解不成立後才能罷工，否則不能直接訴諸罷工，我國《勞資爭議處理法》第53條即規定，「如果非經調解不成立，不得為爭議行為。」

勞資爭議調解時，雙方須先到各地勞工局（處）用行政協商的方式解決爭議，如果都沒達成共識，工會才會繼續往下個階段走，而且調解失敗後也不能立即罷工，還得先經過工會會員罷工投票通過。

這項投票程序目的其實在於工會可在這期間進行大量的宣傳與動員，呼籲工會會員前來參與罷工投票，將聲勢拉高凝聚力量，最後並在取得過半數會員的同意後，才能宣布罷工行動正式開始。（註：我國《勞資爭議處理法》第54條第1項規定，工會非經會員以直接、無記名投票且經全體過半數同意，不得宣告罷工。）





目前，不少國家都訂有罷工預告期（prior notice of strike），最長的為加拿大的17天，然而，也有些國家例如德國、美國、比利時，沒有明文規定，但是有協商破局後的「預告期」，以降低對民眾的衝擊。

而我國之所以沒有在《勞資爭議處理法》規定預告期，主要原因是，台灣光要合法進行罷工前就已有調解、罷工投票等門檻，期間所歷經的時間不算短。舉例來說，此次長榮航罷工4月25日預告罷工投票，5月13日開始罷工投票，6月6日罷工投票通過，等到6月20日罷工正式開始，過程等於經過了將近快兩個月。

各國罷工預告期

義大利：10天

加拿大：17天

英國：7天

愛爾蘭：14天

法國：2天

南非：2天

日本：10天

比利時：有預告期，但未明定時間

美國：有預告期，但未明定時間

德國：無明確預告期

南韓：有預告期，但未明定時間

至於台灣接下來會不會針對罷工預告期進行修法，民進黨立委葉宜津、陳明文上個月也分別提案，擬將罷工預告入法，其中葉宜津版本，「預告期應至少七日，航空公司應提供最低四成運量」；陳明文版本則是提案「應至遲於三十日前以書面預告開始罷工之日期、方式、時間及地點。未預告視為違法罷工」。立法院則可能等9月新會期開議後再來討論。

然而，淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪說，從華航和長榮兩次罷工，就能看出勞工爭取權益有多困難。不止要對抗資方，以及傾向資方權益的政府，甚至還有同為勞工階級的內部壓力，更別說，社會的不諒解。桃園市空服員職業工會鄭雅菱也認為，「台灣罷工程序已是非常嚴謹，若再制定預告期，將會剝奪弱勢勞工最後的力量。」

國民黨立委蔣萬安則認為，罷工是勞方的最後手段，如果在經過法定的程序取得罷工權後，又必須提前預告發動日期，等於是政府協助資方扼殺勞方的罷工權，因此他反對修法增訂強制預告。