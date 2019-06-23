新聞眼／長榮態度硬 不惜賠本清理戰場

2019-06-23 23:52 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 侯俐安



長榮航空副總陳耀銘（中）出示「十多位」想要拿回「三寶」證件的空服員委託書。記者曾增勳／攝影 分享 facebook

長榮勞資協商膠著無進展，不等每日「看天吃飯」，在罷工第一時間，長榮不惜自砍六月底前九百班航班，絲毫沒有讓步之意。資方態度強硬，恐怕不僅是眼見過去三年，華航在政府壓力之下，兩度對空服、機師讓步，卻換來虧損與勞資雙輸的局面，長榮不惜賠本應戰也絕不投降，只是不變的是消費者都是勞資糾紛下的受害者。

三年前的今天，華航空服員發動台灣民航史上首度空服員罷工，當時剛好碰上政黨輪替，蔡政府為了順勢拔除馬政府時代任命的華航經營層，加上碰上總統出訪在即，甫上任的華航董事長何煖軒對空服員七項訴求照單全收，政治力的強勢介入，雖為蔡政府拆除了引信，卻埋下威力更大的炸彈。不僅造成華航人事成本暴增，四個月後空服員捲土重來，到華航大門丟雞蛋控訴跳票，也一舉掀開大眾交通運輸罷工潮的壓力鍋。

這次長榮空服第一項訴求要求日支費從每小時九十元提高到一五○元，就是比照當年華航空服七大訴求，認為長榮獲利提高就應相對提升員工「薪資條件」，儘管資方一再重申日支費不屬於薪資、無需繳稅，長榮調升幅度、年終獎金都較華航多，雙方無從交集。

讓航空業界更怕的是一旦長榮點頭，會不會緊接著華航空服再來要求，比照長榮年終獎金發放四個月，甚至地勤、機師也加入戰局，未來將不斷輪迴沒完沒了，在擔心「永無寧日」之下，資方難以讓步。有了華航的前車之鑑，民營的長榮航空更無需埋單政府要求，更不可能讓步。

儘管這是一場勞資雙方都做足準備的長期抗戰，但相較華航在機師罷工七天每天維持九成運量，長榮過去四天運能節節下滑，昨天更不惜在股東會前低到只剩三成七，都可看見長榮不惜賠本也要堅持到底的強硬態度。

接下來的關鍵一周，恐怕不再只是雙方比誰撐得久、比誰口袋深，當空服陸續回到工作崗位，工會除了祭出每十天投票一次，卻看不出協商有何進展希望時，昨晚再度釋出日支費可協商的訊息，恐怕也是鬆動的開始。一開始就沒打算示弱的長榮，也已做好清理戰場的準備。