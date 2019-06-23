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禁搭便車僵局 學者：效國外可解套

2019-06-23 21:05台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

長榮罷工事件，潘世偉認為應設專門調解勞資爭議的機構，針對禁搭便車條款，他建議可採...
長榮罷工事件，潘世偉認為應設專門調解勞資爭議的機構，針對禁搭便車條款，他建議可採服務費制。(網路截圖)
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「近日是長榮勞資雙方重回談判桌的最好時機！」前勞動部長潘世偉接受本報專訪時表示，長榮勞資互告，顯示雙方都不願再陷於僵局，此時政府應促成雙方再度談判；台大國發所副教授辛炳隆則分析，台灣社會對工會支持度不高，未來可能會對罷工預告期高度干預與限制。

禁搭便車解套

潘世偉認為，此次雙方最大的歧見點是「禁搭便車條款」，他坦言「很難談成」，因為資方有管理需求，不可能讓內部有兩種制度存在，形成「一國兩制」；而工會的立場也希望協商所談成的條件僅用於工會身上，促使勞工認同工會、加入工會。他建議，團體協商可以用「服務費」的概念處理。

他以美國為例，工會提出的條件適用於所有勞工，包含非工會的勞工，但是非工會會員要代扣工會服務費，讓非工會勞工也能享有談判的條件，同時也幫助資方管理，他認為，雙方應找出解決方法，仿效國外的例子。

協商非一蹴可及

談到今天的僵局，潘世偉說，雙方也許太堅持立場或者太不懂協商，美國先進國家也面臨過像這樣的議題，勞資協商像蠶食鯨吞的過程，並非所有議題、條件要一次談成，我國勞資協商的歷史很短，雙方的互動存在很多不信任感，此時就不應堅持一次談完所有要求的事項。

針對政府部門對於長榮罷工事件的因應，國立政治大學勞工研究所教授成之約指出，按照勞資爭議處理法，雙方協商不成，主管機關可交付仲裁，但過去華航罷工事件，政府沒有交付仲裁，他預估這次也不會。否則兩次做法不同將引發更大的爭議。

設專責調解機構

潘世偉則說，民營企業政府最好不要碰，「雙方經過爭取才知道要愛對方」，等到衝突完畢，坐下來談才會建立遊戲規則。潘世偉表示，各國經過上百年演進，如今勞資衝突越來越少，以制度面來看，最大問題是，國內沒有具備專業調解人的機構。

潘世偉提到，美國有專門調解勞資衝突的機構「聯邦調解調停署」(FMCS)，由公務員組成而非行政人員。「未來像長榮罷工的勞資爭議會越來越多，」潘世偉說，以前是勞資爭議大多談違法、權利爭議，可依法調解，但未來是利益性爭議，法律沒明文規定的爭議比較複雜，需要專業調解員。

罷工期看法兩極

「這幾天是很好的調解時機，」潘世偉說，雙方對簿公堂的背後，其實隱含不想再打下去了，罷工都讓雙方損失慘重。因此在這個階段，政府部門應好好整合，讓雙方有專業的團隊去調解，重點是不能對外公開、政府也不能插手太多，否則將造成另一方忿忿不平，升高衝突局面。

不過成之約也說，罷工落幕與否全看雙方是否重啟談判和協商，工會近日主張沒放棄協商，但資方是否願意回應工會的訴求是關鍵。不過他坦言，這幾天資方的動作很強硬，短期資方不容易重回談判桌。

潘世偉則認為罷工對消費者而言，是必須學習的功課，航空公司對消費者的權益應事先到位，台灣社會過去很少碰到這種情形，上次華航罷工的天數也不多，全世界先進國家都碰過勞資糾紛，民眾要花點時間適應。

台大國家發展研究所副教授辛炳隆表示，一定有一方撐不下去而讓步，爭議遲早會落幕，但涉及制度抗爭的罷工期會比較長。談到其他國家的航空公司、客運業、火車常有罷工事件，台灣歷經的事件不多，消費者可以從中了解並學習，消費前需考量該公司勞資關係的好壞。

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