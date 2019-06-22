長榮航空服罷工 交長林佳龍：應明確訂定罷工預告期

2019-06-22 11:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部長林佳龍今（22）日清晨由貝斯飛抵桃園國際機場，隨即趕回交通部主持長榮空服員罷工第四次跨單位緊急應變會議，會後接受媒體訪問時，他除再度呼籲勞資雙方盡快重回談判桌協商，還強調，現在的罷工預告期並不明確，何時可以罷、何時結束，能否罷罷停停，應該要明確訂定。

林佳龍強調，航空業攸關民眾行的權益和便利，而且未來還是有可能再發生罷工事件，所以（罷工期）一定要明確，林佳龍說：「我們是民主國家，勞工有罷工的權利，但是民主也是不斷學習，我們可以在學習過程中，完善我們的制度和規範。」

林佳龍認為，勞方8項訴求中，爭議不是大到無法解決，其實有6項是有一定的交集，但是勞工董事對於一家民營公司來說，是於法無據的，而禁搭便車條款，今年華航機師罷工時，雙方也對此各有堅持，最後雙方折衝，還是找到處理的方式。

他表示，罷工傷害的不只是無辜的民眾，也傷害到公司，勞資是一體的，呼籲勞資雙方盡快回到談判桌協商。

不過，目前雙方協商是由勞動部負責，交通部要如何讓勞資雙方回到談判桌？對此林佳龍回應，有需要的話，交通部願意全力協助促成，希望雙方多用點心，換位思考，存異求同。

對於長榮資方已向法院提告，要求工會每天賠償3,400萬元的損失，而勞方也表現出一副誓死不退的決心，雙方劍拔弩張，毫無緩和跡象，要如何促成重回談判桌？林佳龍說，罷工後勞資一定會角力，不管是媒體戰、司法戰或是心理戰，交通部都尊重，現在雙方既然都已表達立場，而司法也無助於勞資和諧，因此，還是再次呼籲勞資雙方盡快回來協商。