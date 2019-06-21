長榮空服突罷工 影響美加航線

長榮航空勞、資雙方20日協商破局，空服員已在台北時間20日下午4時開始罷工行動，首日共有22航班、8628人受影響，長榮航空官網公布航班異動資訊顯示，21、22日兩天共有86航班取消。罷工開始後直接影響包括北美地區在內的世界各地航點。

長榮航空北美地區事先已做了多次演練，並從19日晚召開內部會議，討論各種可能狀況的解決方案；長榮航空美洲總分公司副總經理陳啟弘20日表示，處理此次罷工的最大前提，是減少旅客的損失，不能把公司罷工造成的影響，轉嫁到客人身上。

該公司相關人員指出，希望24、25日之後出發的旅客，暫不要撥打公司的800號免費電話，以便客服人員能先處理這兩、三天就要搭機出發，受到罷工影響的旅客來電。

長榮航空當天也電郵本報一份聲明說，由於桃園空服員職業工會突襲式罷工，人力調度不及，部分航班被迫更動，造成旅客諸多不便，長榮航空已做最妥善處理，懇請旅客出發前先上長榮航空官網查詢航班資訊，長榮航空謹致最深歉意。

民眾可前往長榮航空的北美網站，進入後在網頁最上方有「重要訊息：空服人員罷工說明專區」，引導民眾進入「請注意航班資訊、機票退改處理及相關訊息」的頁面，可查詢航班動態、班機延誤/取消資訊(航班狀態會隨時更新)、班機到離簡訊提醒、退票申請／查詢等。

陳啟弘20日在BR11航班完成登機後表示，20日在旅客來機場前，長榮基本已通知了當日出發的旅客，且在洛杉磯機場客人登機時，地勤已幫助要在台北轉機的客人安排了其他航空公司，那些不能及時轉機的客人也為其安排了酒店。

他說，目前受影響的旅客人數還在統計，未來幾天就要看空服員的報到情形，不管班機來幾班都會做妥善安排。不能因為公司罷工而對客人造成影響。罷工事態還無法預料，希望能盡快結束。

長榮航空預計21日共有96個航班由台灣出發，預計取消45班；回台灣共有95個航班，預計取消26班。20日取消的北美航班包括台北出發往芝加哥、舊金山、西雅圖、溫哥華、洛杉磯各一班；台北往紐約、多倫多則未受影響。

長榮航空最新航班異動訊息除了會以簡訊通知旅客外，民眾也可自行至官網或運用APP查詢。長榮晚間指出，21日取消航班約影響1萬名旅客，22日5000人。

紐約法拉盛名人旅行社的劉Nancy表示，長榮罷工，航空公司已通知受影響的乘客，並允許這些乘客免費更改機票日期或退票。她的客人中有多人受影響，著急回台灣的客人，只能改買其他航空公司機票，臨時買機票的價格會比原來提前買的機票價格高很多；不趕時間的客人，則可選擇改票或退票。