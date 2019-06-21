上次華航這次長榮…旅客怨：又來了 2次都遇上

2019-06-21 00:45 聯合報 本報記者／連線報導



「兩次罷工我都遇上！」長榮昨晚十點半由高雄小港飛廣州的班次取消，原班機一百五十四名旅客改搭港龍航空到香港再轉車回深圳， 黃姓領隊苦笑說，四年碰上兩次罷工，幸好團員都很理性，說遇到了也沒關係。

消基會理事長吳榮達說，已提供申訴專線（○二─二七○○一二三四）給波及旅客，消基會將蒐集所有申訴資料，一併向航空公司求償。他建議消費者，因罷工衍生食宿、交通等必要費用，須完整保留登機證及相關支出費用單據，以利日後向航空公司求償。

高雄小港機場有不知情的旅客到櫃台才知道飛機因為罷工停飛，長榮地勤幫忙更改其他航空公司前往目的地。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

旅客也可向民航局或至行政院消保處網站 https://cpc.ey.gov.tw 線上申訴。消保處參議王淑慧說，已要求民航局，務必監督長榮做到退改票不收手續費。

黃姓領隊昨才剛帶團結束七天六夜行程，她表示，聽到罷工當下想「怎麼又來了！」 上次是華航，這次是長榮。雖然日前有看到相關訊息，但沒想到是昨天。

一家四口來台旅遊的一名陸客說，遇到罷工很無奈，算算轉香港再搭車到深圳、再叫車回家，最「早」要到今天清晨三點多才能到家。

來台轉機的旅客影響尤其嚴重，一位由北京來台轉機到美國的旅客說，無論如何明天要到美國，哪知道遇上罷工，怎麼這麼倒楣。

一名飛往上海浦東的旅客說，罷工是長榮員工權益，但長榮第一時間應通知旅客，他沒有收到任何訊息。