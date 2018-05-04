斷交國大使車欠費 多明尼加共88筆3千元

2018-05-04 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北報導



北市停車催繳機制出包，有市民去年買了二手車，今年卻被停管處催繳「前前車主」、前邦交國所欠停車費。圖／議員李慶元研究室提供 分享 facebook

北市停車催繳機制出包，市議員李慶元昨於議會質詢時表示，一位何姓市民去年買了二手車，今年卻被催繳「前前車主」、前邦交國所欠停車費，他也要求停管處清查、追討斷交國欠費，特別是最近斷交的多明尼加共和國。北市停管處表示，監理系統確實有設定問題，會請交通部解決，欠費則會請外交部協助追討，多明尼加共有88筆、3000多元停車費欠費。

何姓市民就是李慶元的妻子，李表示，去年買這輛二手車被催繳4、5年前的停車費，經查才發現二手車以前是掛特種車牌「使20」，即邦交國大使在台用車，欠費者是前前車主、2016年與我國斷交的聖多美普林西比共和國。

李慶元表示，積欠停車費連同催繳工本費只55元、逾期罰款300元，為何等到邦交國斷交才想到算舊帳，還找得到人嗎？催繳單上的車號仍是「使20」，但卻向新車主、國人討債，「催繳系統根本秀逗」。

停管處表示，停車欠費車籍資料統合在交通部的「監理系統」，第二代系統未加入外、使、臨、試等特殊車牌，因此未催繳，直到2015年第三代系統才納入，因此近期才能催繳。從2013到2017年共5年間，累積8324件欠費案，總金額50.1萬多元。

斷交國欠費，討債卻找上國人新車主，停管處坦言，第三代「監理系統」仍有設計問題，才會誤找到最新車主，催繳掛牌前欠費。