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台灣從沒有邦交國 黃智賢：綠不認中國 誰認你 ?

2018-05-04 09:22聯合報 記者何祥裕╱即時報導

多明尼加日前與我國斷交，外界紛紛猜測下個斷交國家會是哪個？名嘴黃智賢臉書貼文表示，其實台灣從來沒有邦交國，所有的邦交任的都是中國這塊招牌，民進黨不認自己是中國，那，誰還認你呢 ?

貼文如下：

台灣剩下19個邦交國

喔不，台灣從來沒有邦交國。

所有的邦交，認的都是中國這個招牌。

多明尼加，從1941年起建交，人家建交，是跟中國建交。

地球上可從來沒有一個國家，叫做台灣共和國。

民進黨不認自己是中國，那，誰還認你呢 ?

過去關係拖著，是因為大陸幫忙拉著。

現在，不必留情面了。

大陸有自己的布局要顧，人家那些國家，有自己的國家前途要著想。

這些事，不要以為台灣人真的不知道。

都知道的。

不然，怎麼一個個邦交斷了，社會，一點波瀾不起 ?

一點都不驚訝。

開啟的新賭盤，是賭哪一個，哪時候，斷交。

大陸軍機軍艦大陸軍機軍艦繞台，大家也習慣了。

可是，台灣人要怎麼決定自己的前途呢 ?

是自己選了民進黨出來，是自己把脖子往繩子上套。

國民黨，有沒有決心，領著人民對抗民進黨呢 ?

你說呢 ?

所以，悶。

網友則回應「斷交，軍演對臺灣人已經無感了，因為大多數臺灣人已經知道今夕是何夕，改朝換代只影響那些自私自利，爭權奪利的政客。」、「台灣已經無可救藥了，台灣年輕人已變成台獨死忠分子，和平統一只是幻想！」

黃智賢。圖／擷自臉書黃智賢世界
黃智賢。圖／擷自臉書黃智賢世界
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民進黨多明尼加黃智賢
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

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