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大多數多明尼家學生 盼續留台完成學業

2018-05-03 18:28中央社 台北3日電

外交部宣布和多明尼加斷交，圖為外交部大廳的多明尼加國旗。 聯合報系資料照片／記者...
外交部宣布和多明尼加斷交，圖為外交部大廳的多明尼加國旗。 聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
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多明尼加留學台灣的學生今天籲請多明尼加總統尊重他們的意願，對想繼續留在台灣的學生「給予獎學金及生活費。」

26名多國留台學生在臉書上發表公開信，說多國總統梅迪納（Danilo Medina）「決定與台灣斷絕關係外交關係而與中國建交，帶給我們這些在台灣讀書的多明尼加學生意想不到的後果。」

他們呼籲梅迪納重視他們在台灣的教育權利，並提供相關協助。

根據該函，多國總統梅迪納表示，中國已承諾接受在領取台灣獎學金的多國學生，並提供相同條件的福利。

公開信指出，經過徵詢，他們大多數都不願意放棄在台灣的學業。

「我們希望總統您能考慮學生個別的決定。有些學生基於學業或者個人因素，不想離開台灣。譬如正在台灣寫論文的多明尼加學生，現在要離開台灣，對他們來說非常不便。」

這些學生要求其政府提供協助，以下是他們的訴求:

一、對願意在台灣完成學業的多國學生，提供與目前相同條件的獎學金等福利，包含學費、生活補助金、住宿、健康保險、書籍費與機票

二、對決定前往中國的多國學生，在選擇大學時，保證提供協助，並確保獎學金福利至少要與目前在台灣的相同，且保證在台已修的科目或學分獲得承認。

三、對於想回多明尼加的學生，保證提供返國機票。

這些多國在台學生在信中也再次感謝台灣政府提供他們在台就學的機會與多年來的照顧。

多明尼加共和國1日宣布與中華人民共和國建交，中華民國隨即宣布中止與多國外交關係。

多明尼加總統梅迪納（Danilo Medina）2016年與蔡英文總統會晤。圖／...
多明尼加總統梅迪納（Danilo Medina）2016年與蔡英文總統會晤。圖／總統府提供
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