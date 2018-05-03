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影／多明尼加大使館降旗 外交部：環教扎根不撤

2018-05-03 13:01聯合報 記者陳煜彬╱即時報導

多明尼加片面宣布和台灣斷交，轉向和中國建交；外交部1號宣布全面終止和多明尼加邦交關係，當天下午就舉行降旗儀式，數十名僑胞觀禮，場面肅穆，並要求多國大使館撤館。外交部上午在例行記者會上重申，大陸利用經貿打擊台灣外交空間，但台灣會用其他方式維繫雙方關係，在當地教育環保等扎根工作是台灣的強項，比中國大陸用經貿利誘要強太多，這些例子斑斑可考。至於外界擔心友邦海地恐成為下一個大陸拉攏的國家。外交部強調，海地總統下月來台國是訪問，雙方關係穩定。

我駐多明尼加大使館於當地時間5月1日下午舉行降旗儀式，數十名僑胞觀禮，場面肅穆。...
我駐多明尼加大使館於當地時間5月1日下午舉行降旗儀式，數十名僑胞觀禮，場面肅穆。僑委會提供
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