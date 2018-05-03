「朋友」愈來愈少！3問為什麼邦交國對我們如此重要？

2018-05-03 13:07 聯合新聞網 文／遠見提供



外交部宣布和多明尼加斷交，圖為外交部大廳的多明尼加國旗。 記者曾學仁／攝影（聯合報系資料照） 分享 facebook

中華民國外交部1日宣布，正式與中美洲國家多明尼加（Dominica）斷交，這是自西元2000年以來，繼馬其頓（Macedonia）、諾魯（Nauru）、賴比瑞亞（Liberia）、多米尼克（Dominica）、萬那杜（Vanuatu）、格瑞那達（Grenada）、塞內加爾（Senegal）、查德（Chad）、哥斯大黎加（Costa PanamaRica）、馬拉威（Malawi）、甘比亞（Gambia）、聖多美普林西比（Sao Tome and Principe）與巴拿馬（Panama），第14個與我國斷交的國家，實際上的邦交國僅剩19個，連二字頭都不到。

這19個國家，分別是歐洲的梵蒂岡（Vatican）；非洲的史瓦濟蘭（Swaziland）與布吉納法索（Burkina Faso）；中美洲的尼加拉瓜（Nicaragua）、宏都拉斯（Honduras）、薩爾瓦多（El Salvador）、海地（Haiti）；南美洲的巴拉圭（Paraguay）；大洋洲的帛琉（Palau）、馬紹爾（Marshall）、吉里巴斯（Kiribati）等國。

在這些國家當中，只有梵蒂岡屬於已開發國家，其餘全是開發中國家或未開發國家；我國在亞洲並無任何邦交國，歐洲僅1國、非洲更僅剩2國，國際上之地位岌岌可危。

梵蒂岡與中國關係越來越密切，是各界擔心恐成我國下一個斷交國家。記者林麒瑋／攝影（聯合報系資料照） 分享 facebook

翻開中華民國外交歷史，最輝煌時期是在1969年，當年共有70個國家與我國有著友好關係，1971年後，因為受冷戰局勢改變、退出聯合國之影響，將近30個國家兩年內相繼宣布斷交，自此後便受到中國打壓、利誘，我國邦交國愈來愈少。

這起斷交事件，再次引起網友爭執「邦交國無用論」之爭議。事實上，台灣缺乏國際舞台，在各大世界重要組織中，我們也僅能以「台澎金馬個別關稅領域」、「中華台北」、「台灣」等名義參與，若再少了邦交國於聯合國投票、發聲，實際上的影響可不是一般人所能想像的沉重。

疑問1：為什麼邦交國很重要？

台灣在國際上的地位一直都十分尷尬，但若要能獨立自主、以一個「國家」的名義實施各項外交、貿易、金融、合作等十分重要，一旦我們如骨牌效應般失去與各國外交關係，那就彷彿是活生生被剝了一層皮，赤裸裸地面對全世界的眼光。

倘若在那個時候，就算我們有獨立自主能力、也能夠自由民選總統，但若沒有任何國家承認，沒有實際的邦交國願意在聯合國上力挺我們，那所有的一切都只是空談。

疑問2：為什麼要跟那些小國邦交？找有錢的國家不是很好？

說穿了，中國市場很大，他還是聯合國安全理事會五大常任理事國之一，影響力更舉足輕重。台灣不可能加入聯合國的原因主要在於中國擁有否決權，因此就算其它四國、或所有國家都承認台灣是主權獨立的國家，只要中國反對，台灣就不可能加入聯合國。

世界各強權、已開發國家幾乎都是中國的邦交國，他們的邦交國高達173個之多，包含美國（USA）、英國（UK）、法國（France）、日本（Japan）、韓國（Korea）。

中國的外交策略，更是要壟斷所有與中華民國有友好關係的國家，因此如何鞏固我們既有的友邦，實質上的意義更顯重要。

透過與我國邦交國實際上的經貿交流、農業輔導、教育推廣、道路建設、軟硬體環境改善，以及友邦實際戰略地位對台灣的優點、關稅減免、貿易自由化等效益，都是鞏固彼此信任的最好方式。

以聯合國為例，《聯合國憲章》第二十七條指出，「安全理事會每一理事國應有一個投票權」，聯合國成員國也能針對各項不同的表決或提議，投下代表國家的意見。

這權利有如一般的選舉權，不論國家再大、金融實力再雄厚，一個國家還是只能有一票，因此有邦交國在聯合國組織內替台灣發聲，無論是否票數不可能贏過別人，還是有著一定的正面影響力。

多明尼加宣布和台灣斷交，多明尼加外交部長瓦爾加斯（左），1日上午在北京和中國大陸外交部長王毅舉行簽署儀式，紀念兩國建交。（路透） 分享 facebook

疑問3：為什麼要金援外交？把錢省下來不是很好？

在1980年代，台灣經濟在亞洲有著劃時代的領先，在生活水平遠遠高出中國的時刻，的確是有實質上的經濟援助在幫助發展中的國家，也許是幫忙造橋鋪路、醫院、住宅，但在2000年以後已經有明顯的改變。

最有名的，是農委會、衛生署所指導之農技團、行動醫療中心、義工計劃，那是一種長期深耕、與當地居民建立良善關係的方式，在互助信任的基礎下，長年累積的軟硬體成果才是真正的結果。

雖然在中國的干預下，或多或少有些國家「背叛」，但如果我國一直以來單單只靠著金援就想要鞏固與世界各國的經貿關係，恐怕早已一個邦交國都不剩，因為中國永遠可以拿出比我們更多的錢。

因此，可別以為失去一個外交國並沒有什麼大不了，現階段我們連建交都有困難，更何況再減少一個朋友。未來，是全民外交、體育外交、民主外交的時代，努力維繫這得來不易的關係，肯定會有所價值與回饋。

（文／魯皓平 本文出自2018.5.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）