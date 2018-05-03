海地：台灣是好夥伴 續維持邦交

2018-05-03 05:02 中央社 海地太子港2日綜合外電報導



海地地理位置。 圖／擷自GOOGLE MAP 分享 facebook 海地今天證實，將與台灣維持外交關係。通訊部長戴爾瓦強調，台灣是支持海地政府的好夥伴。海地鄰國多明尼加1日剛背棄台灣，改與中國建交。

法新社報導，戴爾瓦（Guyler C. Delva）在記者會中指出：「每一個國家都有自己的走向，但現在海地是跟台灣有邦交。」

他說：「台灣是在不同領域幫助我們的夥伴，我們可以說，台灣是支持我國政府的好夥伴。」