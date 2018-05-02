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台多斷交…賴清德喊團結 馬英九籲別再談台獨

2018-05-02 23:58聯合報 記者鄭媁、徐偉真陳熙文徐如宜／連線報導

多明尼加日前與我國閃電斷交，改與中國大陸建交。行政院長賴清德昨呼籲朝野團結，希望國人能夠支持政府，共同面對中國的步步進逼。國民黨前立委林郁方則點名，剩下的邦交國中，海地、宏都拉斯都在危險名單。

前總統馬英九昨天到高雄科技大學演講時則表示，台灣只能靠自己，走出外交困境必須先解決九二共識問題；他也呼籲賴清德不要一天到晚在立法院強調自己是台獨支持者，否則「最高行政首長這樣說，我是中共我也不高興」；他呼籲賴好好把行政院長做好，讓中共相信不搞台獨，雙方便能拉近距離，「只出一張嘴，一點用都沒有」。

賴清德昨受訪時表示，併吞台灣是中國的國策，也是他們的陽謀，所以這麼多年來他們積極在國際上封鎖台灣生存空間、也挖台灣的邦交國。他呼籲此時此刻朝野能夠團結，因為邦交國被挖或是台灣被打壓，影響的是台灣整體利益。

國民黨智庫昨天召開記者會，林郁方說，現在我們在拉美、加勒比海地區的友邦，「沒有一個是安全的」。中國大陸先前在巴拿馬、多明尼加、海地等中華民國的友邦設有商務辦事處，之後巴拿馬、多明尼加先後與我斷交，再加上大陸與宏都拉斯間有龐大的貿易量，他點名海地與宏都拉斯的邦交「也滿危險的」。

林郁方指出，海地外交部長正在台灣訪問，之後總統也會來，「剛來要又要到東西的（友邦）是最危險的」。前駐海地大使楊承達也說，海地外長和總統來訪，一定有所求，也可能已經有談好的項目。

馬英九建議行政院長不要一天到晚在立法院強調自己是「台獨支持者」。 記者徐如宜／攝...
馬英九建議行政院長不要一天到晚在立法院強調自己是「台獨支持者」。 記者徐如宜／攝影
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馬英九昨天的演講題目是「你有國際觀嗎」，他強調，兩岸關係與外交關係是結合在一起的，台灣的外交困境，別人幫不上忙。

馬英九說，他任內台灣參加了八次世界衛生大會，蔡總統上任後卻無法參加；他當年提出「外交休兵」策略，被民進黨嘲為「外交休克」，但蔡總統上任半年內就斷了巴拿馬，後續還斷了聖多美、多明尼加。他說，「蔡總統要大家自立自強，我們也只能這樣了」。

台下學生熱烈提問，有學生憂心共機繞台下一步是不是要打台灣？馬英九神回：「免驚啦！」指中共意在恫嚇；他強調，行政院長在立法院講台獨，造成兩岸關係緊張，但這是可以避免的。他相信用和平解決爭端是最好的方式，因為「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」。

多明尼加馬英九宏都拉斯巴拿馬賴清德

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