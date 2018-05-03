金援換多明尼加建交？ 陸：扯不上誘迫和交易

中共外交部發言人華春瑩昨天表示，中多建交天經地義，扯不上什麼誘迫和交易。 圖／取自大陸外交部官網 分享 facebook

多明尼加與我斷交，外傳大陸以巨額金援與多明尼加建交。中共外交部發言人華春瑩昨天表示，中多建交天經地義，光明正大，扯不上什麼誘迫和交易。

對於多明尼加與台灣斷交，美國國務院發言人一日以背景說明方式指出，這些改變現狀的行為對區域穩定無益，也沒有幫助；美國敦促大陸努力恢復具成效的對話，以避免進一步提升緊張或破壞穩定。過去國務院一貫說法是鼓勵北京與台北進行建設性對話，這次卻只有敦促中方，相關說法也引發討論。

華春瑩表示，世界上只有一個中國，「中華人民共和國」政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。多明尼加同台灣斷絕外交關係、同中華人民共和國建交，完全符合國際法和國際關係準則，符合兩國人民的根本和長遠利益。

她說，中多建交只有一個前提，就是多方承認和恪守「一個中國」原則。在中多建交聯合公報和多方公開表態中，多明尼加政府申明了這一立場。

對多明尼加轉向，美國在台協會台北辦事處前處長包道格分析，中方在繼續施加壓力，逼迫台灣承認類似「九二共識」等；包道格也提醒，美國在繼續加強與台灣的非官方關係方面應非常小心。

美國戴維森學院政治學教授任雪麗則表示，大陸政府正在繼續證明它可以進一步限制台灣的國際空間，但這個策略可用次數有限，這可能會強化台灣人認為北京對台與台灣人民具有敵意的想法。