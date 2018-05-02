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突破外交 馬：請賴不要強調台獨支持者，只出一張嘴

2018-05-02 17:48聯合報 記者徐如宜╱即時報導

前總統馬英九今天下午到高雄科技大學，主講「你有國際觀嗎？」談及如何走出外交困境，他表示，要先解決九二共識問題，假設蔡政府願意接受九二共識，然後行政院長不要一天到晚在立法院強調自己是「台獨支持者」，好好把行政院長做好。

馬英九從多明尼加斷交案談起，指中華民國邦交國最多時是68個，那是大陸文革時期；李登輝總統時是29國；陳水扁總統時增加了3國，丟了9國，所以少了6國；他上任時是23國，失了甘比亞；蔡英文總統上任時為22國，現在剩下19國。

馬英九在總統任內三次出訪多明尼加，第一次是多明尼加總統就職；第二次是海地大地震時；第三次是正式的國事訪問。他表示，兩岸關係與外交關係是結合在一起的，台灣的外交困境，別人幫不上忙。他任內參加了8次世界衛生大會，蔡總統上任後無法參加。「蔡總統不是鼓勵大家自立自強嗎？」引起哄堂大笑。

馬英九回想，當年所提的「外交休兵」策略，被民進黨嘲為「外交休克」。巴拿馬與台灣斷交前曾跟台灣提及，因為你們的外交休兵已經結束，我們才跟中國建交的。

他認為，台灣是主權獨立的國家，只要蔡政府願意把九二共識解決 ，其他的都好處理。假設蔡政府願意接受九二共識，然後行政院長不要一天到晚在立法院強調自己是「台獨支持者」，「最高行政首長這樣說，我是中共我也不高興！」賴只能出一張嘴，也不能幹嘛，還是好好把行政院長做好，做好節能減碳。讓中共相信不搞台獨，雙方便能拉近距離，不再打壓我們。

馬英九建議行政院長不要一天到晚在立法院強調自己是「台獨支持者」，還是好好把行政院...
馬英九建議行政院長不要一天到晚在立法院強調自己是「台獨支持者」，還是好好把行政院長做好。記者徐如宜／攝影
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前總統馬英九到高雄科技大學，主講「你有國際觀嗎？」記者徐如宜／攝影
前總統馬英九到高雄科技大學，主講「你有國際觀嗎？」記者徐如宜／攝影
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前總統馬英九到高雄科技大學演講。記者徐如宜／攝影
前總統馬英九到高雄科技大學演講。記者徐如宜／攝影
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九二共識馬英九台獨

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