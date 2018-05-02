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歐鴻鍊：蔡英文說對等尊嚴 但媚日、抱美大腿

2018-05-02 13:59聯合報 記者徐偉真╱即時報導

國民黨立委李彥秀(左一)、外交部前部長歐鴻鍊(右二)。記者徐偉真/攝影
國民黨立委李彥秀(左一)、外交部前部長歐鴻鍊(右二)。記者徐偉真/攝影
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多明尼加和中國大陸建交，和我斷交；外交部前部長歐鴻鍊今天表示，所有問題的源頭是兩岸政策，這是鐵的事實，事實證明兩岸政策高於外交政策，未來驗證還會不斷出現。

國民黨國家政策研究基金會今天舉行記者會，討論昨天斷交的多明尼加。

歐鴻鍊說，蔡英文總統昨天對於斷交的談話表示，和中國大陸交往，堅持對等、尊嚴和平等，但他想問，民進黨政府媚日、抱美國大腿，「這樣有尊嚴、對等嗎？」要尊嚴要對等，要靠國家實力、正確政策和靈活的手段去創造，不是只光喊口號，但看起來現在我們三樣都沒有，這種情況能期待對等尊嚴嗎？他說民主就更不用說了，在民進黨執政下只有多數暴力。

歐鴻鍊說，蔡英文的外交政策建築在「兩個相信」上，一是相信中國大陸不會對我們動武，二是相信若中國對我們動武，美國會出兵相救，但他說他必須說很遺憾，這些都是一廂情願，中國對台灣雖然說是和平統一，但從來沒有排除武統台灣，美國不可能讓子弟兵為我們送死，頂多用軍售賺戰爭財，「但軍售來得及嗎？」

歐鴻鍊說，外交部昨天說不在外交玩金錢遊戲，這根本是陽光下最大謊言，那我們過去對邦交國的金援是什麼？他說邦交國很容易得到東西後就走人，是一種「獲利了結」的心態，所以他之前聽到我們送給多明尼加一批悍馬車，「我聽了心裡發毛」，過去不少邦交國也發生過這種狀況。

李彥秀說，蔡總統常強調我們在國際關係中是棋手，但大家都在下棋，我們是棋手，會不會也可能變成棋子？蔡政府要審慎思考。李彥秀說，邦交國已經低於20個的警戒線，國際認同度越來越低，我們的外交取決於兩岸關係，處理好才有國際能見度，才能走出去，未來要如何走出困境，請蔡政府要趕快提出方案。

多明尼加民進黨

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