斷交骨牌？ 林郁方點名海地和宏都拉斯

2018-05-02 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



我國和多明尼加斷交，國民黨前立委林郁方今天表示，他認為剩下的邦交國中，海地有危險，因為外交部說海地外交部長正在台灣訪問，之後總統也會來，海地肯定有所求，不可能空手而返，「剛來要又要到東西的是最危險的」。

林郁方也認為，跟中國大陸雙邊貿易額十分可觀的宏都拉斯也在危險名單；前駐海地大使楊承達認為，海地外長和總統來訪，一定有所求，也可能有已經談好的項目，「牽涉的金額肯定是天文數字」。

多明尼加斷交，國民黨國家政策研究基金會今天舉行記者會；林郁方說，民進黨內鬥最行、外交不行，行政院長賴清德很輕佻，不了解兩岸問題的脆弱，在立法院大談台獨，結果我們丟了邦交國，「賴清德應該為他怪異的行為做個解釋」，也批評外交部長吳釗燮是個「外行」，中國大陸和梵蒂岡之間，不是梵蒂岡不想跟中國大陸建交，是中國大陸不想跟梵蒂岡建交，因為中國大陸不想讓國內教會勢力太龐大，「根本就是一個外行人來當外交部長」。

林郁方說，他認為海地有一定程度危險，和我國有邦交又和中國大陸互設商務辦事處的國家有巴拿馬、多明尼加和海地，前兩個都已斷交，現在看來就是海地，他也認為海地對中國大陸期待很大，之前強震過後，中國大陸捐助很多，還派維持部隊去，另外還有宏都拉斯，每年和中國大陸的雙邊貿易額是台灣的好幾倍，他認為自從有「橋頭堡」象徵意義的巴拿馬斷交後，「拉丁美洲沒有一個是安全的」。

林郁方說，他認為我們和梵蒂岡的邦交不會有立即危險，中國不希望國內天主教勢力龐大，所以不會建交，南太友邦相對很安全，因為澳洲認為他是那邊的強權，怎麼可能容許中國大陸在那邊發揮影響力，其次還有美國，若中國在南太有勢力，等於穿過第一島鏈前進第二島鏈，差不多就達到關島了，美國怎麼會願意。

楊承達說，他相信海地總統這次來一定有所求，牽涉的金額肯定是天文數字，就他所知，我們每年都有援助海地，最多一千萬美金，都是無償援助，他推測現在海地要的可能是高額貸款，因為政府現在的南向政策有千億台幣的貸款金額，為了和中國大陸競逐，很有可能那千億會走到這方向，但很多友邦財政都有問題，若拿不回來，就是全民埋單。