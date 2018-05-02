親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多明尼加斷邦交
油價設緩漲機制
水保區居民辛酸
五一勞工爭權益
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合
合康雲極

獨／教育部說謊鐵證在這！ 郭旭崧也任薪酬委員

今年稅制六大改革 圖解基本生活費不課稅

斷交骨牌？ 林郁方點名海地和宏都拉斯

2018-05-02 12:17聯合報 記者徐偉真╱即時報導

我國和多明尼加斷交，國民黨前立委林郁方今天表示，他認為剩下的邦交國中，海地有危險，因為外交部說海地外交部長正在台灣訪問，之後總統也會來，海地肯定有所求，不可能空手而返，「剛來要又要到東西的是最危險的」。

林郁方也認為，跟中國大陸雙邊貿易額十分可觀的宏都拉斯也在危險名單；前駐海地大使楊承達認為，海地外長和總統來訪，一定有所求，也可能有已經談好的項目，「牽涉的金額肯定是天文數字」。

多明尼加斷交，國民黨國家政策研究基金會今天舉行記者會；林郁方說，民進黨內鬥最行、外交不行，行政院長賴清德很輕佻，不了解兩岸問題的脆弱，在立法院大談台獨，結果我們丟了邦交國，「賴清德應該為他怪異的行為做個解釋」，也批評外交部長吳釗燮是個「外行」，中國大陸和梵蒂岡之間，不是梵蒂岡不想跟中國大陸建交，是中國大陸不想跟梵蒂岡建交，因為中國大陸不想讓國內教會勢力太龐大，「根本就是一個外行人來當外交部長」。

林郁方說，他認為海地有一定程度危險，和我國有邦交又和中國大陸互設商務辦事處的國家有巴拿馬、多明尼加和海地，前兩個都已斷交，現在看來就是海地，他也認為海地對中國大陸期待很大，之前強震過後，中國大陸捐助很多，還派維持部隊去，另外還有宏都拉斯，每年和中國大陸的雙邊貿易額是台灣的好幾倍，他認為自從有「橋頭堡」象徵意義的巴拿馬斷交後，「拉丁美洲沒有一個是安全的」。

林郁方說，他認為我們和梵蒂岡的邦交不會有立即危險，中國不希望國內天主教勢力龐大，所以不會建交，南太友邦相對很安全，因為澳洲認為他是那邊的強權，怎麼可能容許中國大陸在那邊發揮影響力，其次還有美國，若中國在南太有勢力，等於穿過第一島鏈前進第二島鏈，差不多就達到關島了，美國怎麼會願意。

楊承達說，他相信海地總統這次來一定有所求，牽涉的金額肯定是天文數字，就他所知，我們每年都有援助海地，最多一千萬美金，都是無償援助，他推測現在海地要的可能是高額貸款，因為政府現在的南向政策有千億台幣的貸款金額，為了和中國大陸競逐，很有可能那千億會走到這方向，但很多友邦財政都有問題，若拿不回來，就是全民埋單。

楊承達說，昨天和多明尼加斷交後，外界擔憂會有雪崩式斷交，但他有不同看法，他對這說法持保留態度，表示兩岸情況固然不好，但中國有自己的策略，不願意一下子讓我們感受太深，接下來就看我們政府怎麼因應。

國民黨前立委林郁方(左二)認為，下一個斷交的恐怕是海地。記者徐偉真/攝影
國民黨前立委林郁方(左二)認為，下一個斷交的恐怕是海地。記者徐偉真/攝影
分享

林郁方多明尼加

相關新聞

斷交骨牌效應？ 教廷、海地恐陷斷交危機

2018-05-02 10:57

陳水扁：我8年斷9個邦交國增3個 蔡英文2年斷3個

2018-05-02 09:16

台多斷交是遭中打壓？孫大千：小英連這句話都容不下 何必討拍？

2018-05-02 08:14

台多邦誼 難敵陸30億美元誘惑

2018-05-02 00:19

新聞眼／外交凌遲 中共更不留情面

2018-05-02 00:26

影／台多斷交 經濟部:影響當地1.6億美元投資

2018-05-02 12:14

武官體系失能 多明尼加斷交事前非毫無徵兆

2018-05-02 11:41

多明尼加斷交陸劍指台獨說？ 賴清德：併吞台灣是中國國策

2018-05-02 10:32

突破外交困境 藍委馬文君：癥結點在兩岸關係

2018-05-02 10:27

多明尼加斷交 孫大千：民進黨應勇敢承擔台獨後果

2018-05-02 09:41

真金換絕情 那些拿到錢馬上斷交的邦交國

2018-05-02 08:00

王丹：中共又花錢買台灣邦交國 可見老狗玩不出新把戲

2018-05-02 06:57

台多斷交 美國務院：敦促中方恢復對話

2018-05-02 06:34

多明尼加斷交 三台企警戒

2018-05-02 01:03

王毅：多明尼加承認一中

2018-05-02 00:32

學者觀點／寄望美國？穩固邦交要回到兩岸關係

2018-05-02 00:30

我敦睦艦隊離開多國才10天 外交成泡影

2018-05-02 00:21

多明尼加與我斷交 我邦交國剩19個

2018-05-01 23:35

多明尼加與我斷交 范世平：無感、我們依然快樂活著

2018-05-01 22:41

學者：穩固邦交還是要回到兩岸關係上

2018-05-01 22:14

多中建交 卜睿哲：應是陸擔憂美台關係引起

2018-05-01 22:12

多台斷交之際接見美眾議員 蘇嘉全：最難風雨故人來

2018-05-01 19:18

斷交惡夢重演 中國拿外交當利器 屢屢刺痛台灣

2018-05-01 18:47

蔡總統：外面壓力再大 我們都不會屈服

2018-05-01 17:53

大陸挖走我邦交國 陳明通譴責：把兩岸的關係越推越遠

2018-05-01 17:12

多國駐中代表：6年前就決定要和大陸建交

2018-05-01 16:41

多明尼加斷交 前外交官：邦交國是兩岸關係的寒暑表

2018-05-01 15:59

環時社評：台灣丟多明尼加 離零邦交又近一步

2018-05-01 15:28

台多斷交 AIT： 改變現狀的行為無助於區域穩定

2018-05-01 15:15

陸挖台友邦 學者：會讓中華民國概念漸消失

2018-05-01 15:01

多明尼加台僑將到大使館 以行動表達對政府支援

2018-05-01 15:00

洪孟楷批蔡英文：斷交也不提中華民國 史上最爛外交總統

2018-05-01 14:58

難過斷交 多明尼加在台博士生：多角關係拉扯的結果

2018-05-01 14:50

影／多明尼加無預警和陸建交 外交部緊急宣布斷交

2018-05-01 14:42

台多斷交 吳鳳：跟其他斷交國一樣 拿錢就Bye

2018-05-01 14:29

挖多明尼加破壞兩岸現狀 民進黨批北京不負責任

2018-05-01 14:28

多明尼加斷交 民進黨：北京片面改變現狀 不負責任

2018-05-01 14:01

邦交國剩1字頭！多明尼加閃電斷交非首例

2018-05-01 13:50

外交部召見抗議 多明尼加大使以個人身分道歉

2018-05-01 13:30
看更多

熱門文章

洪孟楷批蔡英文：斷交也不提中華民國 史上最爛外交總統

2018-05-01 14:58

勞工平均薪資近5萬？ 賴揆提數據讓網友都道歉了

2018-05-02 10:45

璩美鳳要去感恩餐會握扁手 勇哥：非常嚴重的國安危機

2018-05-01 14:28

國民黨台北市長初選 五度參選的丁守中勝出

2018-05-02 10:40

陳師孟查扁案踢鐵板！慶啟人遞狀給29監委申請迴避

2018-05-01 18:14

高國華宣布參選台北市長 綠議員酸：在KTV寫文嗎

2018-05-02 10:19

台多斷交是遭中打壓？孫大千：小英連這句話都容不下 何必討拍？

2018-05-02 08:14

多明尼加與我斷交 范世平：無感、我們依然快樂活著

2018-05-01 22:41

陳師孟查諷扁劇 慶啟人遞狀28監委申請迴避

2018-05-02 00:44

陳水扁：我8年斷9個邦交國增3個 蔡英文2年斷3個

2018-05-02 09:16

護翡翠水庫30年 8成坪林人沒自來水

2018-05-01 23:54

吳思瑤被爆秘戀義築金城武 男方9天內5度直搗香閨

2018-05-02 09:42

真金換絕情 那些拿到錢馬上斷交的邦交國

2018-05-02 08:00

外交部召見抗議 多明尼加大使以個人身分道歉

2018-05-01 13:30

新聞眼／外交凌遲 中共更不留情面

2018-05-02 00:26

台多斷交 吳鳳：跟其他斷交國一樣 拿錢就Bye

2018-05-01 14:29

陸挖台友邦 學者：會讓中華民國概念漸消失

2018-05-01 15:01

蔡總統：外面壓力再大 我們都不會屈服

2018-05-01 17:53

多明尼加斷交 三台企警戒

2018-05-02 01:03

張善政對抗天牛農損 靠太太的絲襪

2018-05-02 07:34

大陸挖走我邦交國 陳明通譴責：把兩岸的關係越推越遠

2018-05-01 17:12

民調落後 蘇貞昌：就是因為困難才徵召我

2018-05-01 16:25

葉俊榮到前線為基層員警加油 勤務簿寫「好棒」

2018-05-01 20:40

王丹：中共又花錢買台灣邦交國 可見老狗玩不出新把戲

2018-05-02 06:57

難過斷交 多明尼加在台博士生：多角關係拉扯的結果

2018-05-01 14:50

媒體民調贏蘇貞昌20％ 侯友宜笑：票沒投下去前不是你的

2018-05-01 20:37

還在掃街口水戰？這個隱形戰場 才是超級吸票機…

2018-05-02 09:00

璩美鳳要參加餐會 扁說要報警

2018-05-02 00:11

翡翠水庫空拍影像全曝光 見識台版千島湖之美

2018-05-02 10:02

談兩岸統獨 李孟諺：台灣民眾不願接受對岸的政治制度

2018-05-01 13:57

政院要經部Hold住！油價設緩漲機制 最快下周公布

2018-05-01 23:38

影╱談民調落後侯友宜 蘇貞昌：新北若好選不會徵召我

2018-05-01 16:06

民調落後 蘇貞昌：新北好選就不會徵召我

2018-05-02 00:27

【龍介直播】拔管猶如北洋政府 多明尼加斷交兩岸無解？

2018-05-01 15:20

挖走邦交國多明尼加 陳明通譴責北京

2018-05-01 16:33

多明尼加「極不厚道」 斷交前1小時才通知我方

2018-05-01 13:09

多明尼加斷交 前外交官：邦交國是兩岸關係的寒暑表

2018-05-01 15:59

藍軍改版該修的沒修？ 藍委：八百壯士自己負責

2018-05-02 11:12

台多邦誼 難敵陸30億美元誘惑

2018-05-02 00:19

台多斷交 AIT： 改變現狀的行為無助於區域穩定

2018-05-01 15:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top