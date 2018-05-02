武官體系失能 多明尼加斷交事前非毫無徵兆

2018-05-02 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



多明尼加昨日無預警宣布與我斷交，事前並非毫無徵兆。陸軍司令王信龍月前訪問多明尼加參加軍備援贈典禮後，原定本月下旬由我方出具經費，邀請多明尼加陸軍總司令來台參訪，接受贈勳，但上周我方突然獲對方告知無法來台，原因不明，我方未予深究預警。數天後多明尼加就宣布與中共建交。

我方駐中南美洲邦交國使館陣容龐大，使館除館長為首的外交體系外，還集結僑委會、國安局、調查局、國防部等多個單位，各自有情報體系，其中又以國防部的武官系統最為重要，原因是軍事交流合作是我國在邦交國的重要業務，這也是政府在考量鞏固中南美洲國家邦誼時，去年下旬派遣前國防部長馮世寬出訪敲定援贈事宜，月前又派遣陸軍司令王信龍親自前往多明尼加等國的原因。

過去有我駐多明尼加使節到任後，遲無機會呈遞到任國書，最後有賴熟悉多國軍方管道的武官打通關節，才順利呈遞。武官若能妥善運用軍事交流資源，將部頒情報與交際經費充分運用在拓展邦交國軍中人脈，而非留用作為薪資一環，在中南美邦交國通常都能建立暢達的情報體系。

不過，此次多明尼加斷交，使館內非但外交體系到最後一刻才被告知，其他各部會駐館人員，事前竟無一蒐獲多明尼加已與中共暗通款曲的情報示警，造成我國在被羞辱的情況下斷交。

知情人士指出，中共駐多明尼加代表處，編制上只有3個人，除代表與秘書外，另一人是司機兼隨扈；我國因屬大使館規格，成員有十餘人，各自應對外拓展情報網路。而由於國防部負責軍事交流，當地武官原應是最重要的消息管道來源，但在此次斷交事件中，顯係失能。整個使館玩輸中共3人館。