多明尼加斷交 孫大千：民進黨應勇敢承擔台獨後果

2018-05-02 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



孫大千。聯合報系資料照／記者余承翰攝影 分享 facebook

中華民國與多明尼加斷交，民主進步黨表示是北京當局以逼迫邦交國斷交的蠻橫作為，片面改變兩岸和平現狀，完全不負責任。但國民黨台北市長擬參選人孫大千說，多明尼加這種邦交國可有可無，斷交只不過是替台灣人民省下一筆無謂的開銷。

不過，孫大千說，多明尼加的斷交只是再一次的證明一件事情，就是「以民進黨的論述，根本不可能維持國民黨執政時期的兩岸現狀」。

孫大千說，國民黨執政八年期間，以「九二共識，一中各表」八個字成功的達成了兩岸「外交休兵」的默契，也維持了兩岸之間穩定交流的現狀。更重要的是，「台灣並沒有被任何人賣掉」。

可惜，自從蔡英文就職以來，在兩岸論述上不願意延續國民黨的路線，刻意模糊擺爛，連柯文哲的一句「兩岸一家親」都容不下，今天兩岸關係的急凍和外交領域的對抗，早已在意料之中吧？又何必在這裡惺惺作態來「討拍」呢？

孫大千說，事實上，民進黨從背離國民黨所建立的兩岸雙贏架構的那一刻起，早就已經片面改變兩岸的和平現狀，不管蔡英文和賴清德究竟是「誠實的台獨」？或是「務實的台獨」？現在就應該要勇敢的承擔責任，面對後果。

孫大千說，兩岸關係何去何從？是合作或是對抗？蔡英文應該面對人民做一個清楚的交代。而不是每天找一堆各式各樣的單位去做民調，問大家「願不願意與中國大陸一戰？」