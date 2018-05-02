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陳水扁：我8年斷9個邦交國增3個 蔡英文2年斷3個

2018-05-02 09:16聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

前總統陳水扁（前右）。圖／本報資料照片
前總統陳水扁（前右）。圖／本報資料照片
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多明尼加宣布與我國斷交，前總統陳水扁關心此事，今天他po「新勇哥物語-93」和朋友論我國邦交談到他總統8年任內採「攻勢外交」，雖然斷交9國，也新建交了3個，蔡英文總統就任後改採「維持現狀」外交策略，「中國打壓台灣從不手軟，2年不到就斷了3個。」

代表陳水扁的「勇哥」另提及扁執政時「榮邦計畫」，強調當時是由開發基金與國合基金共籌新台幣75億元，與民間企業合作布局中美洲，民間主導，官股不得超過49%。這是「有償合作」，不是「無償贈與」。

有人主張中華民國的邦交國歸零之日，就是台灣獨立成功之時。扁勇哥說：「沒有必然關係吧！？台灣成為新而獨立的國家，並加入聯合國，照樣要有國防武力與外交活動，國防預算不可能全刪，外交預算也無法全免。依照聯合國「政府發展援助」ODA，應占國民所得毛額GNI 的0.7%。台灣在104、105年度的ODA ，占GNI 只有0.052%、0.06%，完全不及格。」

●陳水扁與友人談我國外交的［新勇哥物語-93］內容如下：

「勇弟：昨晚政論性節目討論與我國有77年外交關係的多明尼加片面宣布與台灣斷交，使得我國的邦交國來到19個。有人說，這不是與台灣斷交，而是與中華民國終止外交關係。

勇哥：我也看了，但有一點必須說明。阿扁8年總統採「攻勢外交」固然斷交9個國家，但也新建交了3個，總共8年失去了6個邦交國，平均一年不到1個。蔡總統就任後改採「維持現狀」的外交策略，中國打壓台灣從不手軟，二年不到就斷了3個。

勇弟：有人把阿扁總統的「榮邦計畫」等同金援外交、凱子外交，這是不對的。2005年9月26日，阿扁參加在尼加拉瓜舉行的第五屆我國與中美洲國家及多明尼加元首峰會，首度倡議「榮邦計畫」，藉以加強經貿投資合作，平衡雙邊貿易，進而減少對中國市場的依賴。

勇哥：沒錯。「榮邦計畫」是由開發基金與國合基金共籌新台幣75億元，與民間企業合作佈局中美洲，民間主導，官股不得超過49%。這是有償合作，不是無償贈與。

勇弟：有人主張中華民國的邦交國歸零之日，就是台灣獨立成功之時。你以爲如何？

勇哥：沒有必然關係吧！？台灣成為新而獨立的國家，並加入聯合國，照樣要有國防武力與外交活動，國防預算不可能全刪，外交預算也無法全免。依照聯合國「政府發展援助」ODA，應占國民所得毛額GNI 的0.7%。台灣在104、105年度的ODA ，占GNI 只有0.052%、0.06%，完全不及格。

勇弟：我小時候穿過美援的麵粉裝，也吃過美援的牛奶。那個受援年代，台灣每年接受外來援助約1億美元，占50年代GDP 的9%。台灣人能不飲水思源與善盡國際責任嗎？！」

聯合國陳水扁多明尼加蔡英文

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