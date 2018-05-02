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王丹：中共又花錢買台灣邦交國 可見老狗玩不出新把戲

2018-05-02 06:57聯合報 記者楊德宜╱即時報導

多明尼加共和國與中國大陸建交，結束與我國長達77年的邦誼。「又來了」，中國大陸民運人士王丹臉書表示，中共又花錢買走台灣的一個邦交國，可見老狗玩不出新把戲。

王丹表示，挖邦交國這種事的效果，會隨著做得越多，邊際效益越減少。恐嚇不住台灣人，反倒會讓台灣人別無選擇，只能更加支持現政權。

他說，打，不敢打；嚇，嚇不住。只能丟小石頭鬧你一下。「這樣的對台政策，我稱之為老屁孩政策」。

2015年前總統馬英九率團出訪中美及加勒比海邦交國，抵達多明尼加首都聖多明哥，多...
2015年前總統馬英九率團出訪中美及加勒比海邦交國，抵達多明尼加首都聖多明哥，多國民眾揮舞兩國國旗夾道熱烈歡迎。 圖／聯合報系資料照
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王丹

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