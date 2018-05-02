王丹：中共又花錢買台灣邦交國 可見老狗玩不出新把戲

2018-05-02 06:57 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



多明尼加共和國與中國大陸建交，結束與我國長達77年的邦誼。「又來了」，中國大陸民運人士王丹在臉書表示，中共又花錢買走台灣的一個邦交國，可見老狗玩不出新把戲。

王丹表示，挖邦交國這種事的效果，會隨著做得越多，邊際效益越減少。恐嚇不住台灣人，反倒會讓台灣人別無選擇，只能更加支持現政權。