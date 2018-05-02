學者觀點／寄望美國？穩固邦交要回到兩岸關係

2018-05-02 00:30 聯合報 記者 聯合報 記者 郭乃日 ／台北報導



外交部長吳釗燮（右）昨天宣布和多明尼加斷交，全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館及技術團人員。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook

多明尼加與大陸建交，淡江大學國際研究學院院長王高成和拉丁美洲研究所所長宮國威皆指出，這是大陸對我政策不滿的明顯表示，穩固邦交還是要回到兩岸關係上。

王高成表示，前有巴拿馬，後有多明尼加，這是大陸有計畫一系列挖我外交牆腳的作為。這也反映大陸對我最近一些作為的不滿，一是行政院長賴清德頻頻自稱為「台獨工作者」，引發大陸嚴重批評。另一是美國打台灣牌，如不久前美國才簽署「台灣旅行法」、外傳美國高層可能訪台，種種美台關係提升的跡象，都令大陸不滿。

我國在南美洲的唯一友邦巴拉圭，總統大選剛結束，內定的外交部長已兩次發言要加強與大陸的經貿關係。還有尼加拉瓜最近因年金改革，引發社會動盪，若遭美國經濟制裁，不排除會向大陸求援。

宮國威表示，多明尼加就在美國後門，美國今年已二次嚴詞批評大陸在拉丁美洲的經貿擴張，但台灣對美國不必寄予太多希望，像美國也沒有能力阻止多明尼加與大陸建交。台灣籌碼有限，要穩固邦交還是要回到兩岸關係上。

【華盛頓記者張加／一日電】美國在台協會前理事主席卜睿哲表示，中多建交可能是大陸擔憂美台關係走向對其不利，而採取行動，美國川普政府應該認清大陸對台策略是東亞地區秩序的挑戰。對於多明尼加為何決定與陸建交，卜睿哲指出，他猜測是因大陸認為美國與台灣關係的走向對其不利，這種沒有道理的擔憂日益加劇，使得大陸採取此舉。