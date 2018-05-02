新聞眼／外交凌遲 中共更不留情面

2018-05-02 00:26 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林庭瑤



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多明尼加與我國斷交，這是繼聖多美普林西比、巴拿馬之後，蔡政府上任以來第三個斷交國，我邦交國掉到剩十九個。對於中共無情展開烽火外交攻勢，蔡政府除了批評北京打壓、及匿名官員放話中共金援之外，似乎已拿不出任何因應對策。

中共與多明尼加建交，時間挑在蔡英文即將五二○就職兩周年前夕。上次巴拿馬與我斷交是在二○一七年六月，再上次聖多美普林西比與我斷交是在二○一六年十二月，北京對蔡政府的拔邦交國戰略，就不到一年斷一國的「凌遲策略」，而非「雪崩斷交潮」。

中共在中南美洲的積極運作，或也有意「向美國示威」。多明尼加是中共十九大後，對蔡政府下手的第一個斷交國，昨由大陸國家副主席王岐山會見多明尼加外長並稱讚多國順應時代潮流，王岐山是代表國家主席習近平負責執行對美事務，而多明尼加就位於美國的後院。

自蔡政府上台後，與北京之間一直缺乏有效的溝通管道，只能依靠強化美日關係來制衡，但從「台灣旅行法」台美高層互訪、「國防授權法」台美軍艦互泊，一路不斷向美國傾斜，而行政院長賴清德的「務實台獨論」，更是挑動北京敏感神經。兩岸關係不但從冷和進入冷對抗甚至更糟，可以預見，北京未來壓縮台灣國際空間的力道，只會更強，更不留情面。

當中國大陸周邊國家領袖，從北韓領導人金正恩、南韓總統文在寅、日本首相安倍到印度總理莫迪等，接連與習近平會面並改善關係，唯獨台海關係在蔡英文執政似乎返回到李扁時代的兩岸冰封期，而蔡政府除了靠攏美日、批評北京之外，始終缺乏應對中共的有效策略。