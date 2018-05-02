我敦睦艦隊離開多國才10天 外交成泡影

陸軍司令王信龍率領訪問團於二月廿六日親訪多明尼加，出席在該國的軍備捐贈儀式。 圖╱擷自多明尼加國防部官方臉書網頁 分享 facebook

多明尼加與我國斷交，但就在四月十九日至廿一日，我國海軍敦睦遠航支隊才剛到當地訪問，十天後外交就成為歷史。我方先前也為維持邦誼，軍援五十輛悍馬車。促成這筆援贈的國防部前部長馮世寬，曾宣稱自己任內兩國邦交不成問題，沒想到一語成讖，「大鵬」下台兩個月，多明尼加就琵琶別抱。

軍事交流方面，我國有一位軍官在多明尼加就讀指參學院，預計將會返國。多明尼加派到我國就讀各軍校的學生，是否提前結束學業返回？國防部軍事發言人陳中吉說，將與外交部討論後統籌決定。

去年多明尼加傳出邦交不穩，我方當時的外交部長李大維、次長劉德立先後往訪，並利用中美洲各國軍方與國軍長期交情深厚，由馮世寬於八月底訪問多國，和國防部長寶林諾相互贈勳。

寶林諾部長於十月來台，敲定由國軍援助一批悍馬車給多國軍方。這批悍馬車於今年初海運前往多明尼加，陸軍司令王信龍於二月底飛往多國，廿六日主持援贈典禮，廿七日這批悍馬車就參加多明尼加的國慶大典。當時多明尼加國防部強調，這批悍馬車將投入反制人口販運、打擊恐怖主義、人道救援等任務。除感謝台灣人民之外，並希望進一步加強兩國軍事合作。

根據去年的詹氏防衛周刊報導，我國捐贈給多明尼加的軍備總價高達三千五百萬美元（約十億新台幣），包括九十輛悍馬車、一百具引擎，以及兩架UH-1H直升機。不過陳中吉否認相關報導，表示這次軍援僅包括五十輛悍馬車及其後勤維保，額度和三千五百萬美元有相當距離，至於UH-1H則是過去曾經援贈過。依據立院方面消息，悍馬車的維修檢整、兩年份備料，以及船運費用，總共新台幣七千三百餘萬元。