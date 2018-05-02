台多邦誼 難敵陸30億美元誘惑

政府宣布和多明尼加斷交，並發表聲明我政府決定自即日起終止與多明尼加共和國外交關係。圖右一為多明尼加國旗。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook

多明尼加昨天與中國大陸建交，據了解，我先前與多國邦交狀況，始終都列在警示區，前天我方掌握到多國外交部長巴爾加斯出國，察覺不對勁，多國還佯裝不知情，並一度說是到歐洲，後經反覆查證確認是飛抵中國大陸，果然要在昨天上午簽署建交公報。

我方在前天已接獲邦交不穩的訊息，外交部徹夜聯繫多國駐台大使索托，並透過多重管道詢問多國情報局長、第一夫人與國防部長，對方全數都說「不知情」。不過，我方到前天深夜反覆確認，確定無法挽回後，國安單位昨天凌晨進入待命狀態，確認所有狀況，在昨天清晨不到五點通報蔡英文總統，蔡總統隨即就內部應處及對外說法等進行裁示。

等到我方均已準備就緒後，昨天早上七時，多國高層才正式告知我駐多大使湯繼仁將與北京建交，並在一個小時後即對外宣布建交。外交高層人士表示，雖不能說是去年巴拿馬斷交事件的重演，但確有巴拿馬的影子。

據了解，多明尼加在二○一六年下半年與二○一七年三月曾分別在歐洲某非邦交國與中美洲某非邦交國與對岸洽談建交事宜。去年七月，時任外交部長的李大維特地前往多國鞏固邦誼，但多國主責外交事務的總統府副部長與外交部長都避不見。其後，負責拉美事務的次長劉德立再於後來的八月及十月兩度銜命赴多國維繫邦交，但第二次才見到對方。

去年年底，多國政府終於告訴我政府高層，多國總統決定與我國「繼續維持邦誼」，此後我方即開始和多明尼加洽談新的合作備忘錄，並於今年二月簽署合作瞭解備忘錄。然而，這一切都抵不過中方給予的卅億美元援助。

熟悉外交事務的國安人士指出，中方做法不外乎近期東亞情勢沒有角色，又中美貿易戰上討不到便宜，因而出手鎖定過去被視為美國後院的加勒比海國家多明尼加出手，在美國與加勒比海國家矛盾中找出口，藉由打壓台灣向美方示意，避免兩岸問題未來被區域化，及放在國際框架上的用意，極為明顯。

據了解，我國在拉美的邦交國，目前政府評估仍有兩、三個處於非綠燈狀態，包括有兩個仍屬黃燈狀態，一個屬黃綠燈。據了解，這三者都在中美洲或加勒比海地區，南美唯一的邦交國巴拉圭可說十分穩固。而外界最為關注的教廷梵蒂岡，外交部長吳釗燮昨在記者會中強調，台梵邦交目前不會有立即危險。

另一個友邦海地，去年雖傳出海地撤出我國使館，卻保留中國的使館，引發緊張。不過目前海地外交部長羅迪格正在台灣訪問，並獲蔡英文總統接見，外界認為雙方關係還算穩定。