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多明尼加與我斷交 我邦交國剩19個

2018-05-01 23:35聯合報 記者黃國樑程嘉文賴錦宏／綜合報導

77年邦誼 昨天一刀切

與我長達七十七年邦誼的邦交國多明尼加，昨天早上無預警宣布與我國斷交並與中國大陸建交，外交部長吳釗燮隨即於上午九時宣布與多國斷交。蔡英文總統也在出席國防安全研究院揭牌時，重話抨擊「中國」實質破壞了兩岸關係的現狀，而台灣雖面對嚴峻的外交情勢，但政府不會犧牲主權與人民尊嚴，委曲求全。

中、多 北京簽署建交公報

中國大陸和多明尼加昨日上午在北京簽署建交公報，相互承認並建立大使級外交關係。大陸國務委員兼外長王毅表示，堅持一個中國原則是國際社會普遍共識，國台辦發言人安峰山則稱，「中多建交是人心所向，大勢所趨」。

外交部長吳釗燮昨天宣布和多明尼加斷交，並發表聲明我政府決定自即日起終止與多明尼加...
外交部長吳釗燮昨天宣布和多明尼加斷交，並發表聲明我政府決定自即日起終止與多明尼加共和國外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館及技術團人員。 記者曾學仁／攝影
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蔡總統：中國實質破壞兩岸現狀

失去多明尼加邦交後，我國的邦交數減至十九個，是歷史新低。蔡總統表示，我們和多明尼加正式終止了雙方的外交關係，這是北京當局對台灣再次的打壓。但她表示，她要藉機表達政府嚴正的立場，無論是軍機、軍艦的繞行，或是外交上的打壓，對兩岸關係來說，都是不友善、破壞性的做法。這些動作，都會讓台灣人民感到失望，徒增兩岸關係的變數。

蔡總統並稱對岸為「中國」，而不使用過去常用的「中國大陸」。她說，這些作為已經實質破壞了兩岸關係的現狀。不尊重台灣的民主體制，片面改變台海穩定的現狀，不是中國要作為一個區域負責任的大國，應該有的作法和態度。

大陸國務委員兼外長王毅（右）一日上午在北京與多明尼加外長瓦爾加斯簽署建交公報。 ...
大陸國務委員兼外長王毅（右）一日上午在北京與多明尼加外長瓦爾加斯簽署建交公報。 歐新社
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多明尼加官員昨在宣布與我國斷交時表示，多國政府只承認一個中國，即中華人民共和國，且承認台灣是中國的一部分。在宣布斷交的同時，多國外長與總統行政部部長正在北京簽署聯合聲明。外電報導，這次中多建交，最主要的是多國盼能爭取中國支持，拿下聯合國安理會非常任理事國。

吳釗燮「深感不齒並強烈譴責」

外交部長吳釗燮在國際記者會上以嚴厲的口吻說，動輒以鉅額金援等金錢外交手段挖我國邦交國的舉措，及其它打擊台灣國際參與之粗暴行徑，「我國深感不齒並予強烈譴責」；「政府絕不會在北京壓力下低頭」。

外交部的聲明也稱對岸為「中國」，指出中國繼去年六月挖走我中美洲友邦巴拿馬後，再度以鉅額金援誘迫我友邦多明尼加片面斷絕與台灣長達七十七年之外交關係，雙方決定建交我政府至感遺憾。為維護國家主權獨立與尊嚴，自即日起終止與多明尼加共和國之外交關係。

聲明中並指責多國的梅迪納政府「昧於中國不實之鉅額投資與援助承諾，罔顧兩國友好關係、多國人民的期待，以及台灣多年來協助多國國家發展之情誼」，自二○一六年底起即兩度與中國進行建交談判。

多駐台大使 稱事前完全不知情

外交部常次劉德立稍後即召見多駐台大使索托（Miguel Angel Soto Jimenez），表達嚴正抗議。索托表示，他是昨天上午八時許，才接獲多國外長電話告知台多外交關係終止，他事前完全不知情。他願以個人身分表達歉意。

美國在台協會（AIT）發言人游詩雅則表示，這些改變現狀的行為對區域穩定是沒有幫助，也無益的。兩岸穩定對美國來說有深遠、長期利益，美國也相信，兩岸對話在近幾年來，帶來穩定、和平的發展。游詩雅表示，美國呼籲所有相關者，投入建設性的對話，也避免逐步升級或破壞穩定性的舉動。

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多明尼加北京吳釗燮

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