多明尼加斷交 三台企警戒

2018-05-02 01:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／台北報導



外交部宣布和多明尼加斷交，圖為外交部大廳的多明尼加國旗。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook 台多斷交恐衝擊台資在多國投資，經濟部投資業務處表示，目前在多國最重要投資案有三家主要企業：永旺能源集團、宏福鞋業、通用鞋業。業界認為，台多兩國斷交後將影響台灣企業在當地發展。

投資處資料顯示，永旺能源於多國投資興建中美洲及加勒比海地區規模最大之太陽能發電廠，全案整體投資金額1.1億美元，員工約200人。該項投資分兩階段進行，第1期工程發電量為30MW，已於2016年3月完工，9月正式與多國國營電力公司（CDEEE）電網併聯供電。

經濟日報提供 分享 facebook 公司第二期工程規模為30MW，於2017年2月取得臨時許可，正式許可剛獲多國電力監督管理委員會（SIE）通過。據永旺能源專案經理Nicolas Ramirez指出， CDEEE目前購電政策調整，似不願依原先承諾與該公司簽訂第二期發電廠之購電合約。台多斷交後，難與多國電力公司或能源管理單位取得有利協議。

另一家宏福鞋業，於2013年9月在多國投資3,500萬美元，主要生產帆布休閒鞋外銷至美國市場，目前雇用1,700名員工。該商申請台籍或大陸籍員工之工作許可證、工作證展期時，常遭多國主管單位延宕或取得不易，常請駐處協調助洽催解決。未來該商若遭類似問題時，公司須自行請律師解決。

通用化學鞋業則於2014年在多明尼加Santiago市Victor Espaillat Mera加工出口區設廠，投資金額為1,000萬美元，公司登記為General Shoes DR.Corp.，主要從事工作鞋靴及鞋材銷售至美國。2014年10月開始生產製造，主要幹部皆屬美籍或多籍，暫無遭遇投資困難。

台商在多明尼加之投資現況，目前台資在多國投資計57家，投資總額約1.6億美元，直接創造約2,967個就業機會。旅多台商大部分從事貿易及服務業，包括汽機車零配件、電腦及周邊設備等產品銷售。

台商認為，目前兩岸形勢嚴峻，外交角力一面倒，台商只能自求多福。