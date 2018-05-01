學者：穩固邦交還是要回到兩岸關係上

2018-05-01 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 郭乃日 ╱即時報導



記者郭乃日／即時報導

多明尼加與大陸建交，淡江大學國際研究學院院長王高成和拉丁美洲研究所所長宮國威皆指出，這是大陸對我政策不滿的明顯表示，穩固邦交還是要回到兩岸關係上。

王高成表示，前有巴拿馬，後有多明尼加，這是大陸有計畫一系列挖我外交牆腳的作為。這也反映大陸對我最近一些作為的不滿，一是行政院長賴清德頻頻自稱為「台獨工作者」，引發大陸嚴重批評。另一是美國打台灣牌，如不久前美國才簽署「台灣旅行法」、外傳美國高層可能訪台，種種美台關係提升的跡象，都令大陸不滿。

對於台灣的這些動作，王高成強調，大陸一定會反制。大陸反制不了美國，當然就針對台灣。台海當面軍演、戰機繞飛台灣，接著就是外交施壓。外交是內政的延伸，我外交本就不穩，且牌在大陸手上，解決問題的根源還是要回到兩岸關係上。

宮國威則指出，其實多明尼加邦交很早就不穩了，之前甚至比已斷交的巴拿馬還不穩，即使政府祭出軍援，仍無法挽回，所以多明尼加與大陸建交，雖有點驚訝但不意外。

王高成說，大陸與多明尼加斷交，也反映「一帶一路」的發酵，大陸想挾著資源的優勢將經貿影響力延伸到中南美洲。

至於還有那些中南美邦交國關係不穩，宮國威分析說，蔡政府上台後斷交的三國：聖多美普林西比、巴拿馬和多明尼加的共同點，就是大陸都設有商務辦事處。大陸近年挾著大量的資金、人力和技術在海外推動基礎建設，確實令我友邦心動，因為這些友邦大多貧窮落後，不易取得外國資金。我國友邦海地就有此需求，外交部應注意。