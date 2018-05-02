真金換絕情 那些拿到錢馬上斷交的邦交國

2018-05-02 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ／台北報導



政府宣布和多明尼加斷交，我外交越顯艱困。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook

多明尼加共和國昨日宣布與中共建交，與中華民國斷交，結束77年的邦交關係，我邦交國目前僅剩19國。政府高層表示，中國以超過30億美元的投資引誘多國；多國政府在宣布前一小時才告知台方的做法，有去年巴拿馬斷交的影子。

我國月前決定祭出高達新台幣10億元的軍備援贈外交，作為不斷交保險，穩住邦交國多明尼加，包括兩架UH-1H直升機、90輛悍馬車、100輛摩托車及相關零配件，價值3,500萬美元（新台幣10.6億元），儘管如此，在中共的經濟金援的利誘之下，多明尼加仍決定與我國斷交。

我訪問團於2月26日親訪多明尼加出席悍馬捐贈儀式，隔日悍馬車側就塗裝上多國部隊隊徽，架上機槍，在多明尼加國慶閱兵中亮相。 圖／多明尼加國防部官方臉書 分享 facebook

我外交處境艱困，陸方不斷在施壓我國際空間，導致邦交國數量接連減少。不過最悲慘的是不少邦交國在拿了中華民國的錢後，回過頭就與我國斷交的例子，實在不少。

巴拿馬斷交前一個月 才拿台灣290萬美金

去年6月巴拿馬和我斷交，蔡英文總統親自召開記者會回應，數度抿嘴，神情凝重。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2017年6月，巴拿馬宣布與中國建交後，外交部立即宣布與巴拿馬終止外交關係，兩國長達107年的邦交正式畫下句點。巴國在召開記者會宣布與中國建交前40分鐘才通知我方，讓台灣政府措手不及，外傳台巴斷交的關鍵竟是「為了錢」，知情人士透露，大陸除了在巴國投資高達80多億美元，也提供近30億美元贈款及貸款。

不過，隨後有消息傳出，在斷交前一個月，台灣才給了巴拿馬290萬美元（約新台幣9000萬元）的金援，這項金援計畫，目的是要強化巴拿馬國家發展的4個項目，特別是農業發展和安全計畫，也是兩國政府在2014至2019年的雙邊合作計畫的一部分。

巴拿馬外交部多邊貿易副部長娜瓦蘿（Maria Luisa Navarro）當時表示，與台灣簽署合作協議，目的就是要改善巴拿馬人民的生活水平，促進巴拿馬農村的發展。

聖多美普林西比 數位中心開幕後斷交

2016年資訊工業策進會在聖國Lemba省內維斯市，執行資通訊合作計畫設立的第6座數位中心開幕，兩周後旋即斷交。 圖／我駐聖多美普林西比大使館 分享 facebook

2016年12月，聖多美普林西比和台灣斷交，時任外交部長李大維表示，聖國政府因財務缺口過大，罔顧兩國近20年邦誼，試圖遊走兩岸，對聖國政府輕率而不友好的決定和行徑，他深表遺憾和譴責。

在斷交前不到兩周，台灣才在聖國Lembá省內的維斯市開幕第6座數位中心，且不少政府官員到場祝賀，省長Ramos甚至致詞感謝台灣政府協助。

涉外人士指出，我方原本要與聖多美洽談隔年度的十年援助計畫，但聖國遲未提出，金額部分不便透露。在技術團部分，與聖多美技術合作計畫包括從2012年到2017年底「養豬發展計畫」，預算台幣1.8億餘元；從2012年到2017年底「糧食安全發展計畫」，預新台幣1.7億餘元；從2015年到2018年10月「腸道寄生蟲防治計畫」，預算新台幣3千餘萬元。金援總金額已逾四億元。

也因對方再度獅子大開口提出2億1000萬美元（約64億元台幣）的鉅額金援，遭我方拒絕，台聖邦交也正式劃下句號。

甘比亞 拿到捐贈物資9天後翻臉

甘比亞總統賈梅2013年宣布與台灣斷交，圖為馬英九總統（左）2012年訪問甘比亞，還與賈梅比拚伏地挺身。 （中央社） 分享 facebook

非洲小國甘比亞，2013年11月深夜，片面宣布與台灣斷交，且即刻生效。事實上在當月月初，我駐當地大使館才代表政府捐贈渡輪引擎第2期捐款甘比亞，包括4具渡輪引擎、推進器和操舵系統，促進他們渡輪運輸系統的便利性，沒想到事隔數日，雙方外交竟然閃電生變。

台灣除了在甘比亞當地捐贈渡輪引擎第二期捐款外，10月份我方政府也才資助該國觀光學院的8名教師，搭機赴高雄餐旅大學，接受為期2個多月的密集訓練，以及移交幫忙興建的軍事訓練中心，8月時更捐贈3艘快艇，加強甘國海軍實力。

未料甘比亞總統賈梅(Yahya Jammeh)仍「基於國家戰略利益」，突然宣布結束與台灣維持18年的外交關係。

馬其頓 付了1.45億美元換來兩年邦交

2001年馬其頓外長米特列娃（左）和中共外長唐家璇（右）在北京簽署聯合公報，宣布恢復承認中共，兩人在簽署公報後握手致意。 （路透） 分享 facebook

馬其頓原於1993年10月12日與中共建交，時任外交部長的胡志強，答應金援馬其頓一億五千萬元美元（新台幣50億元），促使該國總理於1999年1月27日與我國建立外交關係，但其總統並不同意，但因馬其頓政體屬議會制，政府行政首腦為總理，國家元首為總統，兩者不同調的結果，造成我國派任的大使始終無法呈遞到任國書。當時行政院長蕭萬長訪問馬其頓，也見不到該國總統。

在胡志強任內支付了1億4500萬美元，而陳水扁擔任總統後付了最後的5百萬元美元，但邦交維持不過兩年(1999年至2001年)。

巴布亞紐幾內亞 變成國際醜聞

1999年外交部長胡志強與巴布亞紐幾內亞外長亞基建交，過程頗富戲劇性化。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

巴布亞紐幾內亞是大洋洲一個島嶼國家，1999年與中華民國首次建立正式外交關係。7月5日，兩國正式建交，但7月21日，剛上任的新總理莫羅塔就宣布撤回這項外交承認，這段外交關係只維持短短兩周時間。

當時建交背景源於總理史凱特面臨被國會進行不信任投票的政治危機，在當地台商（鍾俊名、吳福財）及香港華僑（麥麗嫦）的說服運作下，總理打算利用建交案爭取金援以挽回頹勢，於是要求我國高達23億美元的金援，談判過程並不順利。

隨後，總理史凱特在台商的勸服下仍簽署建交公報，以便讓國會以為台灣已答應條件。但巴紐國會後來通過對史凱特的不信任投票，史凱特下台成定局。新任總理莫羅塔隨後宣布撤回這項建交案，傳主因還是因為來自大陸政治壓力。

當年中華民國允諾巴紐的金援條件是，每年提供5000萬美元的轉存款（持續5年，總額共計2.5億美元），2.5億美元的10年貸款，以及960萬美元的政黨活動費。

這筆巨大金額的外交交易竟由非外交體系的三名台商華僑所主導，並在短短幾天以失敗收場，被當年的美國時代雜誌亞洲版列入「年度十大醜聞」之一。

非洲三國 拿錢翻臉被我告

1994年中非共和國總統巴達塞夫婦抵華訪問六天，李登輝總統偕文武官員前往松山軍用機場迎接。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中非共和國及剛果民主共和國轉與中國大陸建交，過去建交時的貸款合共2.12億美元（約新台幣64億元），台灣國營的「中國輸出入銀行」2015年向美國地方法院控告2個非洲國家剛果共和國、中非共和國積欠2.12億美元（約64.6億元台幣）貸款未還，去年成功獲得勝訴；而幾內亞比索欠我國4920萬美元的官司還在訟訴中。

1996年李登輝總統歡迎幾內亞比索總統維拉，來華參加第九任總統副總統就職典禮。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

輸銀從1990年代初期開始提供非洲國家貸款，借貸方至今20餘年未償還任何本金及大部分利息。2007年起，輸銀針對包括格瑞那達、尼日提起訴訟，都獲得美國法院判決勝訴，有些不願還，有些仍尋求上訴中。外媒分析，此次官司勝訴，形同向曾接受我方金援外交、後轉與大陸建交的國家發出警訊。

我國與幾內亞比索、中非共和國皆在1998年斷交，至於剛果民主共和國則於1974年斷交。